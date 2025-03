Người đàn ông đi lạc hơn 200km, không nhớ đã "dạt trôi" như thế nào

Ngày 14/3, UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum thông tin, vào ngày 12/3, trong quá trình tuần tra, Công an xã Đăk Hà phát hiện một người đàn ông đang đi bộ trên quốc lộ 40B, thuộc địa phận xã Đăk Hà. Người này có nhiều biểu hiện bất thường nên lực lượng công an đã tiếp cận và khai thác thông tin.

Ông Rmah Thênh (áo trắng) được công an hỗ trợ giúp trở về an toàn (Ảnh: Công an xã Đăk Hà).

Thời điểm đó, người đàn ông đang trong tình trạng không tỉnh táo do đói nhiều ngày. Công an xã Đăk Hà đã đưa ông về trụ sở để hỗ trợ ăn uống.

Ông nói tên mình là Rmah Thênh (SN 1958, trú tại thôn Plei Brieeng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).

Ông cho biết đã đi lạc khoảng 4 ngày nhưng không nhớ rõ đã di chuyển bằng những phương tiện gì.

Công an xã Đăk Hà đã liên hệ với Công an xã Ia Phang để xác nhận thông tin. Sau khi xác nhận đúng như công dân cung cấp, công an đã thông báo cho người nhà để đón ông Thênh về nhà an toàn.

Khoảng cách từ nhà ông Rmah Thênh đến xã Đăk Hà là hơn 200km. Thời gian ở địa phương, ông Rmah Thênh thường xuyên uống rượu.