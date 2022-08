Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở căn biệt thự bỏ hoang

Ngày 10/8, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại căn biệt thự bỏ hoang trên quốc lộ 13 (khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, TP Thuận An).

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: A.X.).

Thông tin ban đầu, chiều 9/8, người dân nhặt ve chai đi vào căn biệt thự bỏ hoang và phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cửa sổ.

Nhận thông tin, Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, thu giữ một túi xách bên trong có áo bảo vệ.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn C. (SN 1967, quê Vĩnh Long).