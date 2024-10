Người đàn ông chết ở TPHCM, gia đình không trình báo rồi đưa về Bình Dương

Chiều 22/10, Công an TP Thủ Đức, TPHCM, đã đưa thi thể ông B.T.M. (43 tuổi, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) về Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để tiến hành trưng cầu giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân cái chết của người này.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An, nhận được thông tin có người chết chưa rõ nguyên nhân tại căn nhà trong hẻm 55 đường Tân Lập, khu phố Tân Lập, nên cử lực lượng tới xác minh.

Gia đình dựng rạp để lo hậu sự cho ông M. (Ảnh: Xuân Đoàn).

Qua nắm thông tin, người chết là ông B.T.M.. Gia đình cho biết ông M. chết tại nhà vợ ở phường Bình Chiểu (TP Thủ Đức) vào sáng cùng ngày, sau đó gia đình đã đưa thi thể ông về nhà ở TP Dĩ An để lo hậu sự, và cũng chưa trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Đông Hòa (TP Dĩ An), Công an phường Bình Chiểu và Công an TP Thủ Đức đã tới làm việc với gia đình, tiến hành vận động, giải thích quá trình thủ tục pháp lý.

Tới gần 17h, gia đình đã đồng ý để Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức chuyển thi thể ông M. về Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết, đồng thời cấp giấy tờ liên quan để gia đình làm khai tử.