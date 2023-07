Người đàn ông cầm dao tấn công hàng xóm ở chung cư Hà Nội

Ngày 24/7, chỉ huy Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đơn vị đang lập hồ sơ, đề xuất công an quận xử lý một trường hợp có dấu hiệu tâm thần, "náo loạn" tại chung cư The Light.

Ông H. (cởi trần) cầm dao tấn công hàng xóm (Ảnh: G.Q.).

Theo phản ánh, sáng 21/7, anh H.Q.L. (sống tại tầng 6, tòa B, chung cư The Light) đang ở nhà cùng 2 con thì bị ông N.X.H. cầm dao lao vào tấn công.

"Người đàn ông phòng bên mang dao nhọn dài khoảng 30cm chạy vào nhà tôi đâm trực diện. May mắn, tôi đã phản ứng kịp thời", anh H.Q.L. tố cáo vụ việc trên mạng xã hội và cho biết, anh không phải là nạn nhân đầu tiên.

Thông tin về vụ việc, chỉ huy công an phường Trung Văn cho biết ông H. 57 tuổi, sống một mình tại chung cư trên.

"Theo quy định, chưa có căn cứ để giữ người với trường hợp trên. Tuy nhiên, đơn vị đang thu thập tài liệu, hồ sơ sức khỏe tâm thần của người đàn ông trên để yêu cầu gia đình có biện pháp quản lý, tránh gây hậu quả", vị lãnh đạo nói.