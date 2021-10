Người đàn ông bỏ việc, đưa bạn thân bị ung thư đi chu du bằng xe cũ

Dân trí Chuyến đi đặc biệt của đôi bạn thân trên chiếc xe cũ đã khiến nhiều người cảm động.

Ngày 2/10, He Xiangmin (54 tuổi), cùng người bạn thân Liang Cheng (52 tuổi) xuất phát từ Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, bắt đầu chuyến du ngoạn đặc biệt hướng về phía nam trên chiếc xe cũ. Câu chuyện của cả hai hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Với hành trang là 2 cây đàn guitar, một chiếc trống, cùng lều, túi ngủ, dụng cụ nấu nướng, đôi bạn thân lên kế hoạch đến vùng biển Quảng Tây, sau đó đi khắp Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên.

Đầu tháng 9 năm nay, Liang Cheng nhận được hung tin mắc ung thư lưỡi giai đoạn cuối. Thay vì điều trị hay phẫu thuật, Liang mong muốn dành những ngày cuối đời để du ngoạn khắp đất nước. Người bạn 40 năm He Xiangmin quyết định bỏ việc, giúp Liang hoàn thành nguyện vọng.

"Ngày 10/9, vừa nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư, Liang Cheng không đi về nhà mà mang túi hành lý đến thẳng nhà tôi. Câu đầu tiên cậu ấy nói là: 'Anh He, em muốn đi chơi'. Tôi lập tức đồng ý", He Xiangmin kể lại.

Một ngày trước khi khởi hành, He viết trên trang cá nhân: "Từ mai, tôi sẽ cùng người anh em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, lang thang khắp thế gian. Có ngày đi nhưng chưa biết ngày trở về".

Họ dành 20 ngày chuẩn bị cho chuyến đi. Ngày 30/9, He Xiangmin vay mượn tiền mua một chiếc xe ô tô cũ với giá 25.000 tệ (88 triệu đồng). Một người bạn làm nghề sửa xe của He đã cố gắng nhanh chóng bảo trì chiếc xe cho kịp chuyến đi. Một cảnh sát làm giấy tờ biết được mục đích mua xe của ông nên đã thức thâu đêm để giúp hoàn thành mọi thủ tục.

Hôm sau, He bỏ bớt hàng ghế sau, đặt vào đó một tấm phản nhỏ và chiếc đệm đủ cho một người nằm. Ông chuẩn bị sẵn đồ dùng cần thiết như xoong nồi, lều, túi ngủ, sạc dự phòng và đèn pin.

Ngày 3/10, sau một ngày di chuyển, cả hai dừng chân ở Dương Sóc, Quảng Tây. Tại đây, He dựng lều trên một bãi đất trống để ngủ qua đêm. Hôm sau, họ đến thành phố Đông Hưng và cắm trại trên một bãi biển.

"Ban ngày chúng tôi đi dạo dọc bờ biển trò chuyện. Tối lại đàn hát, ngắm sao. Nơi này đáp ứng được sự mong đợi của cả hai, cảnh đẹp và ít người qua lại", He cho hay.

Ban đầu, cả hai lên kế hoạch cho một chuyến đi bằng xe máy. Nhưng đến tháng 9, sức khỏe của Liang Cheng ngày càng giảm sút, đi cũng không vững nên cuối cùng chỉ có thể đi bằng ô tô.

Suốt chuyến đi, Liang ngày càng yếu và gầy, thường nằm phía sau xe, khỏe hơn chút mới ngồi lên ghế phụ. Nhưng dù khó chịu đến đâu, ông cũng không kêu than nửa lời.

Thấu hiểu những đau đớn người bạn phải gánh chịu, song He tôn trọng lựa chọn riêng của Liang. "Chỉ cần cậu ấy nói không chịu được nữa, cả hai sẽ lập tức quay lại. Nếu Liang chết trên đường, tôi nhất định sẽ cõng cậu ấy về".

Mỗi khi dừng xe, He thường trò chuyện với dân địa phương, hỏi xung quanh có cảnh nào đẹp, đồ ăn gì ngon, ông lại lái xe đưa bạn mình tới. "Mục đích duy nhất trong chuyến đi lần này là chúng tôi muốn được sống và sống những ngày tháng tươi đẹp nhất", ông tâm sự.

He Xiangmin và Liang Cheng vốn là bạn học cấp 2. "Hồi học chung, tôi thấy Liang là người thật thà, sống nội tâm, điểm số cũng hơn tôi, là học sinh tiêu biểu của trường. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm ở nhà máy còn cậu ấy đi lính rồi về làm việc cho nhà máy ở Chu Châu. Lúc đó chúng tôi chẳng thân lắm, có khi cả năm mới vô tình gặp nhau trên đường", He nhớ lại.

Tám năm trước tình cờ gặp lại, họ phát hiện có nhiều điểm chung, lớn nhất là sở thích du lịch. Sau đó hai người gần như ngày nào cũng gặp nhau, cùng ăn uống, tâm sự. He còn giao một chiếc chìa khóa nhà của mình cho Liang để người bạn thân có thể vào nhà ngay cả khi ông đi vắng.

Ba năm trước, He Xiangmin ly hôn, mang va li đến nhà Liang - người cũng đã ly hôn từ 10 năm trước. Liang cho bạn ở nhờ trong căn phòng đi thuê. Vì nhà không đủ giường nên He căng lều ngủ, sống như vậy một năm rưỡi, sau mới tách ra ở riêng. Tuy vậy, khi He gặp khó khăn, Liang luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Năm năm trước, He xin nghỉ phép 20 ngày để cùng bạn đi xe máy từ Hồ Nam đến Quảng Đông, sau đó đi Phúc Kiến, Giang Tây, vượt qua chặng đường hơn 4.000 km. Hai người thường không chọn đến những thắng cảnh nổi tiếng mà chỉ thích thăm thú những nơi ít người biết tới.

Khi biết được chuyến đi của hai người, bạn bè họ đã kêu gọi ủng hộ nhưng cả hai đều từ chối. He nói rằng chỉ muốn đưa bạn đi tìm sự yên bình, không khó khăn đến mức cần sự giúp đỡ từ mọi người.

Vào ngày thứ 8 của chuyến đi, do gặp bão nên họ phải rời bãi biển ở Đông Hưng, đến ở khách sạn của một người bạn. He cho biết, khi bão tan, cả hai sẽ tiếp tục lên đường.

Thảo Lê

Theo Beijing News