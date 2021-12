Người đàn ông bị rơi xuống giếng hoang suốt một đêm

Dân trí Sau một đêm không thấy ông H. về nhà, người thân phát hiện ông này bị rơi xuống giếng sâu bỏ hoang.

Ngày 31/12, thông tin từ Công an xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, lực lượng công an xã này phối hợp người dân địa phương giải cứu thành công một người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu.

Công an xã Nghĩa Mai cùng sự hỗ trợ của người dân giải cứu thành công ông H. sau một đêm bị rơi xuống giếng hoang sâu 17 m (Ảnh: Đức Minh).

Sáng cùng ngày, Công an xã Nghĩa Mai nhận được thông tin nghi vấn ông Nguyễn Văn H. (SN 1973) trú làng Mai Sơn, xã Nghĩa Mai bị rơi xuống giếng sâu.

Theo thông tin người nhà cung cấp, chiều tối 30/12, ông H. đi uống rượu nhưng không thấy về. Không liên lạc được, người thân tổ chức tìm kiếm suốt đêm nhưng không có kết quả.

Sáng 31/12, trong quá trình tìm kiếm, người dân phát hiện cây cối quanh miệng giếng bỏ hoang gần nhà bị gãy rạp, nghi vấn ông này bị rơi xuống giếng nên báo công an nhờ ứng cứu.

"Đây là khu vực giếng bỏ hoang của một nhà dân, miệng giếng khá hẹp, sâu khoảng 17 m, thành giếng có dấu hiệu bị bở, chỉ cần tác động nhỏ có nguy cơ bị đổ sập xuống. Khi chúng tôi gọi thì phía dưới không có tiếng đáp trả nhưng khi thả dây xuống, dây bị giật nhẹ 2 lần. Xác định có người bị nạn nằm dưới đáy giếng, khả năng bị thương nặng nên chúng tôi khẩn trương lên phương án giải cứu", nguồn tin từ Công an xã Nghĩa Mai cho hay.

Với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng cứu hộ đã buộc được dây vào người ông H. và đưa lên mặt đất. Tại thời điểm được giải cứu, ông H. bị thương nhiều nơi trên cơ thể, sức khỏe yếu, không thể cử động hay nói được.

Sau đó, nạn nhân được lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến tuyến trên để xử lý vết thương.

Hoàng Lam