Người dân nói về việc thả diều gần khu vực hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất

Những ngày qua, ghi nhận của phóng viên Dân Trí, tại quận Gò Vấp và quận 12, nhiều người dân thả diều gần khu vực hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp đang được thi công, mở rộng, bên ngoài dự án được rào tôn cẩn thận, bên trong khu vực công trình, nhiều trẻ em vẫn vô tư vui đùa, thả diều vào chiều tối.

Đáng nói, khu vực này chỉ cách đường hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2km.

Theo ông Sáu, người dân trên đường Dương Quảng Hàm cho biết, tại đây đang làm đường, bên trong có bãi đất trống, không có xe cộ qua lại nên cứ chiều tối trẻ con lại kéo nhau ra đây thả diều.

"Khu vực này chỉ có mấy đứa thả thôi, ít lắm. Ở đây, chỉ sợ tụi nhỏ thả diều va phải, mắc trên đường dây điện thôi, còn về đường hạ cánh máy bay thì ở phía trên nên không lo", ông Sáu cho hay.

Quan sát của phóng viên, tại tuyến đường này có 2 con diều bị mắc kẹt, treo lơ lửng trên đường dây điện.

Chiều 13/4, có ba đứa trẻ thả diều bên trong, khi phóng viên tiếp cận cả 3 tiết lộ thả diều tại đây thường có máy bay ngang qua.

"Cuối tuần thả nhiều lắm chú, chỗ này đang làm đường lớn, có đất trống nên tụi con mang diều ra thả. Tại đây, gần sân bay, diều thả bay cao cách máy bay khoảng chừng hơn 100m. Nếu có vướng thì đứt dây thôi nhưng tụi con chưa bị lần nào", T., một học sinh lớp 6 nói với phóng viên.

Cách đó không xa, tại đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, nhiều cánh diều cũng bay cao trên bầu trời. Đi đến khu vực thả diều trên đường này, phóng viên bắt gặp ông H. (73 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đang hì hục kéo diều sáo cỡ lớn.

Theo ông H., khu vực mà ông thả diều là bãi đất trống của một dự án. Mỗi ngày, ông này cùng vài người bạn mang diều sáo qua đây thả. Với cuộn dây dù đường kính khoảng 5mm, kéo con diều dài hơn 3m, cánh diều cất lên cao kèm theo tiếng sáo vang một vùng trời.

"Khu vực chúng tôi thả khác hướng với đường hạ cánh sân bay, máy bay hạ cánh phía xa nên không ảnh hưởng gì đâu", ông H. nói.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường 5, quận Gò Vấp cho biết, đã nắm được thông tin, khu vực xuất hiện tình trạng thả diều nằm trong công trình đang thi công đã được rào chắn.

"Chúng tôi sẽ làm việc với đơn vị thi công và khu dân cư về việc bảo vệ an toàn thi công", vị này nói.

Đại diện Tổng công ty Quản lý bay (VATM) cho biết sân bay Tân Sơn Nhất có vùng an toàn không lưu rộng 5km, dài 15km.

Theo phản ánh của người dân, hoạt động thả diều chỉ cách đường hạ cánh của máy bay khoảng 2km.

Qua quan sát hình ảnh do người dân phản ánh, vị này đánh giá những chiếc diều do người dân thả đã ở trong khu vực hạn chế, cần cảnh báo ngay để tránh những rủi do liên quan đến an toàn bay.

"Trường hợp phát hiện diều gần luồng cất hạ cánh, kiểm soát viên không lưu sẽ phải báo ngay cho phi hành đoàn và lệnh cho máy bay bay chờ, thậm chí chuyển sang sân bay dự bị", đại diện VATM chia sẻ.

Vị này cho biết trách nhiệm quản lý diều hay các phương tiện bay siêu nhẹ trước hết được giao cho chính quyền địa phương, lực lượng quân đội, công an nơi có hoạt động bay. Bên cạnh đó, cảng vụ hàng không cũng có trách nhiệm kiểm soát tình trạng này.