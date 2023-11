Sáng 15/11, trời hửng nắng, nước lũ bắt đầu rút chậm, người dân phố cổ Hội An hối hả dọn dẹp bùn non, rác thải để đón du khách tham quan.

Do ảnh hưởng của mưa to cộng với xả lũ của các đập thủy điện, trong 2 ngày qua, nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) bị ngập sâu. Nhiều khu vực trũng thấp như Cẩm Kim, Cẩm Nam, Minh An… bị ngập nước, có nơi ngập sâu hơn 1,5m.

Sáng 15/11, nước vẫn còn trên một số tuyến đường ven sông Hoài (Ảnh: Ngô Linh).

Lũ rút, bùn non bám dày đặc trên các tuyến phố, cửa hàng trong phố cổ. Với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", người dân Hội An chung tay cùng công nhân vệ sinh môi trường khẩn trương dọn dẹp để kịp đón khách.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 15/11, nước đã rút ở một số khu vực, chỉ còn tuyến đường Bạch Đằng, chợ Hội An và đường Nguyễn Phúc Chu ngập nước, dự kiến sẽ rút trong ngày hôm nay.

Người dân Hội An tất bật dọn dẹp sau lũ, chuẩn bị đón khách trở lại (Video: Ngô Linh).

Chị Nguyễn Thị Liên (chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm đường Nguyễn Thái Học) cho hay, khoảng 20h tối 14/11, nước bắt đầu lên nhanh, mọi người hối hả kê cao đồ đạc. Cả đêm ai cũng thao thức không dám ngủ, đến 1h sáng 15/11, nước bắt đầu rút dần. Mọi người tranh thủ dọn dẹp theo chiều nước rút sẽ thuận tiện hơn, vì nắng lên bùn non bám chặt, khó lau dọn.

"Sống chung với lũ thôi, năm nào cũng vài ba đợt, có năm phải dọn tận 10 lần. Chúng tôi tranh thủ dọn dẹp để đón khách tham quan, mọi người cùng dọn nên nhanh lắm", chị Liên chia sẻ.

Người dân Hội An tất bật dọn dẹp với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó" (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Nguyễn Thị Ba (trú đường Nguyễn Phúc Chu, TP Hội An) cho biết, ngay từ sáng sớm, bà cùng chồng dùng chổi, xô để tưới rửa khu vực sân, bàn ghế do bùn non bám vào. Khi nước vừa rút phải dội rửa ngay, vì khi bùn non khô lại sẽ bám rất chắc, khó có thể lau sạch và để lại mùi hôi khó chịu.

Sau khi đã dọn dẹp trong cửa hàng của mình, người dân Hội An chung tay dọn dẹp đường phố (Ảnh: Ngô Linh).

Chợ Hội An vẫn còn ngập nước trong sáng 15/11, tiểu thương kê cao đồ đạc ngồi bán (Ảnh: Ngô Linh).