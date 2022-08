Người dân đổ về quê sớm, cửa ngõ Thủ đô ùn ứ từ trưa

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày. Nghỉ lễ kéo dài khiến nhu cầu đi du lịch, về quê… của người dân tăng cao.

Theo ước tính của ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát, dịp lễ này bến xe dự kiến phục vụ khoảng 10.000 hành khách. Bến xe đã phải tăng cường thêm 100 xe/ngày để kịp phục vụ nhu cầu của người dân.

Bến xe Nước Ngầm đã đông đúc ngay từ đầu giờ chiều nay (31/8).

Hành khách xếp hàng mua vé tại bến xe Nước Ngầm.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê chiều 31/8, bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Càng về cuối giờ chiều, lượng người rời khỏi Hà Nội càng tăng.

"So với 20.000 hành khách những năm trước, bến xe đang ghi nhận số lượng hành khách ít hơn. Tuy nhiên, lượng khách về quê có thể tăng hơn so với dịp nghỉ lễ trước đó", ông Thành cho hay.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, chiều nay (31/8), các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình… đông đúc nhưng chưa có tình trạng chật kín hành khách.

Anh Nguyễn Minh Đức (Vinh, Nghệ An) chia sẻ, năm nay ngày lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ tới 4 ngày nên anh quyết định về quê. Anh xin nghỉ làm sớm để cùng người yêu về quê, tránh tình trạng tắc đường.

Nhiều người đứng đợi bắt xe phía dưới đường vành đai 3.

"Vài năm gần đây, vé xe đường dài không còn phải tranh cướp như trước. Nhưng tôi vẫn đặt vé từ sớm để lựa chọn nhà xe quen và đi đúng lịch trình đã dự định. Nếu không mua vé trước, tôi sẽ phải bắt xe ở ngoài bến với mức giá cao gấp 2, thậm chí là gấp 3 lần, để về quê nghỉ lễ", anh Đức nói.

Tương tự, anh Nguyễn Đức Hải (Thanh Hóa) cho biết: "Nhiều nhà xe tận thu dịp nghỉ lễ. Do đó, tôi chọn về sớm từ đầu giờ chiều để tránh bị nhồi nhét trong suốt quãng đường dài".

Chia sẻ với PV, Giám đốc bến xe Mỹ Đình Lý Trường Sơn cho hay, theo dự kiến, lượng hành khách sẽ tăng 2,5 lần với trung bình từ 10.000-15.000 người/ngày. Lượng xe cũng tăng khoảng 35% so với ngày thường, đạt khoảng hơn 800 xe/ngày. Trong đó, lượng xe chủ yếu tập trung vào các tuyến như Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ…

Người dân chờ xe đi về quê tại bến xe Nước Ngầm.

Hành khách chờ xe tại bến xe Nước Ngầm.

Để đảm bảo tốt việc đi lại của hành khách trong đợt nghỉ lễ này, bến xe Mỹ Đình đã phối hợp với công an địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại bến xe, tăng cường công tác vệ sinh môi trường. Đồng thời, bến xe cũng phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Công an giao thông để kiểm tra điều kiện phương tiện tham gia phục vụ hành khách đợt nghỉ lễ.

"Chúng tôi liên hệ với các đơn vị vận tải, lái xe, phụ xe tăng cường kiểm tra phương tiện về cả số lượng cũng như chất lượng, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện. Ngoài ra, đơn vị cũng tăng cường việc kiểm tra trước khi xe xuất bến, đảm bảo không nhồi nhét hành khách, thu giá vé vượt quá mức quy định, sẵn sàng xử phạt nếu phát hiện vi phạm" - ông Sơn nói.

Bến xe Nước Ngầm tăng cường phương tiện dịp nghỉ lễ 2/9.

Bên cạnh đó, ông Sơn cũng khuyến cáo, để có được những chuyến đi chất lượng, đề nghị hành khách vào bến để được phục vụ, đảm bảo an toàn giao thông cũng như tránh tình trạng mua vé xe với giá vượt quy định.

Đường vành đai 3 nhìn từ trên cao kín xe lúc 16h ngày 31/8.

Chưa tới giờ cao điểm chiều, đường trên cao, đường dưới thấp đều đã không còn chỗ trống.

Ngay từ 5h30 sáng nay, tại các nút giao thông trọng điểm Đội CSGT số 6 đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc cục bộ. Đặc biệt sau 21h tại các nút cửa ngõ Thủ đô, đặc biệt là tuyến đường vành đai 3 trên cao, đội sẽ bố trí lực lượng 24/24 để tránh tình trạng ùn ứ kéo dài như mọi năm.

Bến xe Giáp Bát đã tăng lượng xe để phục vụ nhu cầu của người dân.

Từ đầu giờ chiều, bến xe Giáp Bát đã kín khách.

Bên cạnh đó, Đội CSGT số 6 cũng phối hợp với các đội CSGT khác nhằm phân luồng từ xa không để các phương tiện dồn về một chỗ, gây ùn ứ kéo dài. Ngoài ra, xung quanh bến xe Mỹ Đình cũng như tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng là điểm khá phức tạp về xe khách. Đội CSGT số 6 đã thành lập những tổ tuần tra kiểm soát tại đây.