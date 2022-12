Người cha treo con gái lên trần nhà đánh bị xử phạt 45 triệu đồng

Ngày 3/12, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Thắng bị xử phạt do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh - trật tự - an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình.

Theo đó, vào ngày 29/6, ông Thắng có hành vi dùng roi đánh con gái N.T.B.N. (10 tuổi) tại nhà ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián và bắt con trai là cháu N.N.T. (12 tuổi) sử dụng điện thoại quay video lại.

Ông Thắng có hành vi treo con lên trần nhà rồi đánh đập (Ảnh cắt từ clip).

Với sự việc này, ông Thắng bị xử phạt 30 triệu đồng, trong đó 15 triệu đồng đối với hành vi "Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình" và 15 triệu đồng đối với hành vi "Buộc thành viên gia đình phải chứng kiến cảnh bạo lực đối với người".

Trước sự việc trên 2 tháng, tại nhà anh trai của N.V.T. ở thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, ông Thắng còn có hành vi ném cốc thủy tinh vào bờ tường, mảnh vỡ văng vào đầu cháu N.N.T. dẫn đến thương tích.

Với hành vi này, ông Thắng bị phạt 15 triệu đồng. Như vậy, tổng mức phạt vi phạm hành chính đối với ông Thắng do có hành vi bạo lực với con là 45 triệu đồng.

Mạng xã hội trước đó lan truyền đoạn clip ông Thắng bắt con gái cởi hết quần áo, dùng áo quấn quanh tay, buộc dây thừng treo lên trần nhà. Sau đó, anh ta dùng roi đánh vào mông con gái 3-4 cái.

Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Công an xã Cương Gián tiến hành triệu tập ông Thắng lên làm việc. Tại đây, Thắng thừa nhận có các hành vi nói trên.