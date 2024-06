Ngày 12/6, Công an thành phố Hội An, Quảng Nam thông báo tìm thân nhân của 1 thi thể chưa xác định danh tính trôi dạt trên biển được ngư dân bàn giao lại.

Theo thông tin, chiều tối ngày 9/6, trong lúc đang hành nghề trên biển, ông Nguyễn Văn Mười (trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chủ phương tiện QNa 95221 TS, phát hiện 1 thi thể nam giới trôi dạt và đang trong quá trình phân hủy.

Một số đồ dùng trên thi thể nạn nhân (Công an Hội An).

Ông Mười cùng 7 thuyền viên trên tàu tiến hành vớt thi thể và thông báo cho Trạm Biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An.

Đến khoảng 22h cùng ngày, ông Mười đưa thi thể vào bờ và đến Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại trình báo, bàn giao.

Công an thành phố Hội An trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm để xác định rõ danh tính nạn nhân.

Qua kiểm tra, Công an thành phố Hội An xác nhận nạn nhân là nam giới trạc tuổi 25-35 tuổi, cao khoảng 174cm, bên trên mặt áo sơ mi màu xanh dương size áo XL, bên dưới mặt quần kaki màu đen có logo in Vinh Phat, size 32; tại miệng phát hiện răng giả R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, răng khểnh R2.3, răng sâu R3.6, R4.5.

Công an thành phố Hội An thông báo ai là người thân nạn nhân có đặc điểm nêu trên liên hệ đến đơn vị để làm việc.