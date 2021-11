Ngôi nhà cấp 4 độc đáo: Mặt tiền "giấu kín", phía sau mở tràn ra ruộng lúa

Dân trí Ngôi nhà Villa Tsukuba rộng 311 m2 nằm bên một cánh đồng thơ mộng ở tỉnh Ibaraki, miền Trung Nhật Bản.

Ngôi nhà một tầng có phía trước giáp đường phố, phía sau hướng ra cánh đồng bát ngát, "thẳng cánh cò bay". Kiến trúc sư đã đưa các yếu tố tự nhiên như cây xanh, ánh sáng, nước, không khí vào ngôi nhà một cách ấn tượng, giúp gia chủ có không gian sống mát mẻ, gần gũi thiên nhiên.

Mặt trước của ngôi nhà nằm sát mặt đường nên ít nhiều ảnh hưởng đến sự riêng tư. Để khắc phục điều đó, các kiến trúc sư đã quyết định "giấu" cửa chính sau một bức tường nhỏ, chỉ mở thêm một cửa để xe và đóng kín tất cả các vị trí còn lại tại khu vực này.

Cửa vào "ẩn mình" sau một bức tường nhỏ giúp che đi hoàn toàn không gian sống bên trong của gia đình.

Khoảng đất trước nhà được chia ô để trồng cây, tạo cảnh quan xanh mát.

Nếu mặt trước được "đóng kín" thì ở mặt sau, các kiến trúc sư lại tự do mở không gian ra với thiên nhiên. Sân hiên phía sau được thiết kế đua dài, nằm nhô ra khỏi phần nền móng. Khu vực này có kết cấu bằng bê tông vững chắc, phía trên có lát sàn gỗ và lắp lan can kim loại giúp đảm bảo an toàn cho người ở trong quá trình sinh hoạt hàng ngày.

Khu vực lan can tràn ra ngoài với mái hiên rộng tạo nơi sinh hoạt ngoài trời lý tưởng cho gia đình.

Gia chủ có thể thảnh thơi ngồi tại đây thưởng thức không gian trong lành, xanh mát và nhâm nhi tách trà.

Nội thất trong nhà được thiết kế đa dạng, hiện đại nhờ sự vận dụng và kết hợp linh hoạt nhiều lại vật liệu khác nhau như: xi măng, đá, gỗ và kim loại.

Mọi căn phòng trong nhà đều được thiết kế mở để gia chủ có thể tự do ngắm nhìn không gian phía sau nhà.

Sàn nhà được làm trũng xuống để khi ngồi trên ghế sofa nhìn ra bên ngoài, gia chủ có cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên.

Thiết kế bể bơi ấn tượng, tạo không gian thư giãn cho gia đình tương tự như ở resort đắt tiền.

