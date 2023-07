Nghệ An xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân trước bão Talim

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, từ chiều 17/7, bão số 1 (có tên quốc tế là Talim) sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ. Từ chiều 17/7, vùng ven biển Nghệ An có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ngày 17-19/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây nam cơn bão số 1 nên ở Nghệ An có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tại cảng cá Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đang được triển khai công tác đón tàu, thuyền neo đậu tránh bão (Ảnh: Thế Cương).

Từ ngày 20/7, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực này tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 16h ngày 16/7, tỉnh này có 788 phương tiện/4.892 lao động đang đánh bắt trên biển. Số phương tiện này được duy trì liên lạc thường xuyên và thông tin cụ thể về vị trí, hướng đi của bão.

Nghệ An có 1.061 hồ đập lớn nhỏ và 22 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác. Các công trình đều đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng, chống thiên tai, an toàn đập và hồ chứa được phê duyệt.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An kiểm tra một điểm xung yếu tại huyện Nam Đàn (Ảnh: Thế Cương).

Công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các đảo và lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản; các tàu vận tải, tàu du lịch; công trình đang thi công; đảm bảo an toàn cho khách du lịch hiện lưu trú trên địa bàn đã và đang được triển khai.

UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão. Đối với kịch bản bão cấp 13 kết hợp triều cường trung bình, dự kiến phương án di dời tại chỗ sẽ là 16.200 người; sơ tán đến chỗ ở khác 2.000 người.

Tại vùng miền núi, các vùng nguy cơ sạt lở đất, sạt lở núi, lũ ống, lũ quét, đối với 166 điểm sạt lở đất được thống kê, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương triển khai phương án di dời dân khi có thiên tai với 3.243 hộ/13.211 nhân khẩu.

Xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề sau đợt lũ quét tháng 10/2022 (Ảnh: ND).

Riêng năm 2022, Nghệ An đã đón 7 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó, có 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương này.

Thiên tai đã làm 12 người chết, 1 người bị thương, 100 nhà bị sập; 990 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 322 nhà phải di dời khẩn cấp. Ước tính thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra trong năm 2022 tại Nghệ An khoảng 1.265 tỷ đồng.