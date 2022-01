Nghệ An khuyến khích người dân "mang tiền về quê ăn Tết"

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương không cấm hay hạn chế người dân về quê ăn Tết.

"Tết là ngày mà mỗi cá nhân đều hướng về tổ tiên, ông bà, hướng về cội nguồn quê hương. Trừ trường hợp bất khả kháng, còn nếu không Tết ai cũng muốn về nhà. Tỉnh không cấm người dân về quê ăn Tết mà khuyến khích bà con đưa nhiều tiền về tiêu Tết, mua sắm", ông Bùi Đình Long nói.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Địa phương không cấm người dân về mà khuyến khích bà con đưa nhiều tiền về quê ăn Tết (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh, Tết vui hay không vui phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch Covid-19. Diễn biến dịch phụ thuộc và ý thức phòng, chống dịch của mỗi người dân và nỗ lực của chính quyền cũng như ngành y tế.

"Những người xa quê về phải chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh đã được tỉnh ban hành hết sức cụ thể và chi tiết cho từng vùng, từng cấp độ dịch. Tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, trước hết là bảo vệ cho chính người thân trong gia đình mình, bảo vệ cho cộng đồng. Người dân từ các địa phương khác về quê ăn Tết không phải cách ly nhưng nếu ở vùng cam, vùng đỏ về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh thì phải xem xét, tự cách ly để bảo vệ gia đình trước tiên", ông Long nhấn mạnh.

Địa phương này khuyến khích người dân tự xét nghiệm, có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi trở về và thực hiện khai báo y tế, cũng như thông báo với chính quyền địa phương khi trở về.

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An cho rằng để Tết thực sự vui tươi, an toàn trước nguy cơ dịch bệnh, mỗi người dân phải thay đổi, hạn chế thăm hỏi, tụ tập hay đến nhà nhau chúc Tết.

Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin về các quy định phòng, chống dịch Covid-19 đối với người dân xa quê về ăn Tết (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngoài việc giao trách nhiệm cụ thể cho các sở ngành liên quan trong phòng, chống dịch vào dịp Tết nguyên đán, ông Bùi Đình Long yêu cầu các địa phương quản lý chặt di biến động dân cư trên địa bàn, nhất là đối với người dân từ các tỉnh khác trở về ăn Tết.

Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An trong phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể, đồng thời xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể khi số lượng người dân về quê ăn Tết đông.

"Sở đã có văn bản hướng dẫn rất cụ thể, tùy theo đánh giá cấp độ dịch ở từng địa phương đi/đến cũng như kết quả tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 của người dân. Các thông báo này cũng được đăng tải rộng rãi trên cổng thông tin của Sở và của tỉnh để người dân nắm rõ", ông Tuệ cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa ký Chỉ thị 01/CT-UBND, yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo đảm người dân đón Tết vui tươi, an toàn.

Ngoài việc xây dựng kịch bản ứng phó với dịch, Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế thường xuyên đánh giá, cập nhật thông tin, cấp độ dịch trên Cổng thông tin Covid-19 tỉnh và Bộ Y tế để người dân nắm rõ, thực hiện các biện pháp phòng dịch tương ứng.