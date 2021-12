Nghệ An không hạn chế người dân về quê ăn Tết

Dân trí Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, địa phương không hạn chế người dân về quê ăn Tết nhưng khi trở về phải tuân thủ nguyên tắc 5K và các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 28/12, theo ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Nghệ An, địa phương đã xây dựng kế hoạch đón năm mới 2022 và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Các hoạt động đón Tết, chào Xuân vẫn được triển khai, tuy nhiên, hình thức tổ chức được thay đổi phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.

Đồng bào Miền Tây Nghệ An vui đón Tết (Ảnh: Nguyễn Sách).

"Nếu trước đây các hoạt động chào mừng năm mới và đón Tết Nguyên đán tổ chức ở quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) với hàng nghìn người tham gia thì nay vẫn tổ chức nhưng sẽ theo hình thức trực tuyến", ông Bùi Đình Long thông tin.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2022" được tổ chức và truyền hình trực tiếp tại trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An. Các chương trình nghệ thuật do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống của tỉnh Nghệ An xây dựng sẽ được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình, trên các trang fanpage phục vụ Nhân dân trong dịp Tết và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).

Mặc dù các ca mắc Covid-19 liên tục tăng trong thời gian gần đây nhưng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, hiện dịch vẫn đang được kiểm soát tốt, địa phương được đánh giá là an toàn.

"Người dân không nên quá lo lắng đến mức không dám về quê ăn Tết. Tỉnh không hạn chế người dân về ăn Tết, tuy nhiên khi trở về, rất mong bà con thực hiện tốt các quy định để cùng với tỉnh phòng, chống dịch một cách tốt nhất. Đón Tết nhưng phải tuân thủ nguyên tắc 5K, hạn chế đi thăm thú, chúc Tết họ hàng cũng như các hoạt động tập trung đông người", Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Ông Bùi Đình Long: Tỉnh không hạn chế người dân về quê đón Tết nhưng người dân phải cùng với tỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Hoàng Lam).

Hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 đối với người đến/trở về Nghệ An đang được thực hiện theo Hướng dẫn 6433 của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh này.

Cụ thể: Người đi từ khu vực nguy cơ rất cao (cấp độ 4) hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) có kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR hoặc test nhanh trước 72h, đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về địa phương. Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương.

Người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 7 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày. Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương.

Người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày bắt đầu cách ly, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày. Xét nghiệm SARS-CoV-2 ba lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Người dân về quê đón Tết phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, hạn chế tụ tập đông người trong dịp Tết Nguyên đán (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Người dân ở khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3), khuyến khích tự xét nghiệm sàng lọc trước khi về. Người tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh chỉ cần tự theo dõi sức khỏe 7 ngày. Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày đến/trở về địa phương. Thực hiện "thông điệp 5K" và xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 7.

Đối với người dân đi về từ khu vực cấp độ 3 cần thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn khi xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

Người đi từ khu vực nguy cơ (cấp độ 2) và khu vực bình thường mới (cấp độ 1) thực hiện khai báo y tế bắt buộc, thực hiện "thông điệp 5k", tự theo dõi sức khỏe trong 7 kể từ ngày đến/trở về địa phương. Nghệ An khuyến khích người dân tự xét nghiệm sàng lọc khi về đến địa phương.

Đối với trường hợp đến/trở về từ các khu vực nguy cơ rất cao (cấp độ 4), khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3) yêu cầu khai báo y tế bắt buộc tại Trạm Y tế xã/phường/ thị trấn trước khi trở về nhà, nơi lưu trú.

Hoàng Lam