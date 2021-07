Nghệ An cách ly một huyện vì xuất hiện chùm ca mắc Covid-19

Tối 30/7, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi trên địa bàn huyện này xuất hiện chùm ca mắc Covid-19 liên quan đến một bệnh viện tư nhân trên địa bàn.

Cơ quan chức năng thực hiện canh gác ở địa bàn xã An Hòa - nơi có nhiều người mắc Covid-19.

"Hiện đã có quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc cách ly toàn bộ huyện chúng tôi. Đây cũng là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống, dịch Covid -19 tỉnh tại cuộc làm việc với huyện vào chiều nay (30/7)", ông Bộ nói.

Theo cơ quan chức năng, về việc cách ly xã hội huyện Quỳnh Lưu theo Chỉ thị 16 là do những ngày qua, địa phương này liên tiếp có người mắc Covid-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm ổ dịch Bệnh viện đa khoa Minh An.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại ổ dịch Bệnh viện đa khoa Minh An, đến 15h chiều 30/7, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã xác định có 29 F0 sinh sống tại 10 xã. Bước đầu cơ quan chức năng đã truy vết được 952 F1, 2.882 F2.

Nhận định của ngành Y tế tỉnh Nghệ An, hiện nay vẫn còn có các F0 trong cộng đồng chưa được phát hiện, vì thời gian hình thành ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa Minh An sớm hơn nhận định trước đây là ngày 21/7.

Còn tại buổi làm việc với huyện Quỳnh Lưu vào chiều 30/7, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, diễn biến dịch Covid-19 tại huyện Quỳnh Lưu đang trở thành điểm nóng, phức tạp, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng ở mức cao.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung lưu ý, quan trọng nhất hiện nay phải tập trung chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch và đặc biệt cần phân rõ đầu mối, cụ thể với trách nhiệm từng cá nhân, người đứng đầu. Đồng thời yêu cầu huyện Quỳnh Lưu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các cán bộ huyện phải trực tiếp xuống địa bàn, bám cơ sở chỉ đạo chống dịch, dập dịch.

Bệnh viện đa khoa Minh An - nơi xuất hiện các ca mắc Covid-19 đã làm lây lan trên diện rộng ở địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Ảnh: Nguyễn Duy).

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, huyện Quỳnh Lưu cần huy động người dân tham gia chống dịch, giám sát địa bàn, giúp phát hiện các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch để xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Nghệ An cho rằng, thời điểm hiện nay Quỳnh Lưu đang nằm ở mức nguy cơ cao nên UBND tỉnh quyết định cách ly toàn bộ huyện Quỳnh Lưu theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 31/7.

Tối 30/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông báo, trong 12 giờ qua (từ 7h-19h ngày 30/7), Nghệ An ghi nhận 17 trường hợp mắc Covid-19. Tất cả các trường hợp trên đều liên quan đến chùm lây nhiễm tại Bệnh viện đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu).

Như vậy, tại ổ dịch Bệnh viện đa khoa Minh An từ ngày 26/7 đến nay đã có 35 ca mắc tại 2 địa phương.

Tính từ 13/6 đến 30/7, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 227 ca mắc Covid-19 ở 14 địa phương. Tổng số ca điều trị khỏi, ra viện trong ngày là 6 bệnh nhân.