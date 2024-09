Ngày về của những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam

Tối 28/9, 51 chiến sĩ mũ nồi xanh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan đã trở về trong sự hân hoan chào đón của người thân và các cấp lãnh đạo của Bệnh viện Quân y 175.

Khoảng 21h, máy bay chở các chiến sĩ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình đã hạ cánh tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Các chiến sĩ lần lượt rời khỏi máy bay trong sự hân hoan cùng tiếng vỗ tay của người thân và các đồng nghiệp.

Lễ đón các chiến sĩ của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan có sự tham dự của Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175; bà Sarah Leslie Lockhart Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, đồng nghiệp và người thân của các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến 2.5.

Thiếu úy Nguyễn Thị Nhung rạng ngời trong ngày trở về Việt Nam sau 14 tháng làm nhiệm vụ tại Nam Sudan.

"Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự động viên của Đảng, Nhà nước cùng các cấp lãnh đạo nên chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi rất tự hào khi là người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam, được cống hiến, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước", Thiếu úy Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan từ tháng 7/2023 đến nay, Bệnh viện dã chiến 2.5 đã thu dung khám và điều trị được gần 2.400 ca bệnh, tổ chức vận chuyển đường không lên tuyến trên 15 ca, phẫu thuật thành công 27 ca.

Vật lý trị liệu cho 563 ca với 2.105 lượt tập vật lý trị liệu, các ca điều trị tại Bệnh viện dã chiến 2.5 đều an toàn, hiệu quả, không xảy ra tai biến và sự cố y khoa. Trong số đó, có rất nhiều ca nặng và phức tạp nhưng xử lý thành công, an toàn cho bệnh nhân, được Trưởng y tế Phái bộ và Trưởng phòng Quân y Phái bộ khen ngợi như: ca phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu thần kinh ở cẳng tay, phát hiện sớm, chính xác và phẫu thuật kịp thời ca xoắn tinh hoàn, sốt rét ác tính đái huyết cầu tố, nhồi máu cơ tim, các ca mổ về chấn thương, thoát vị bẹn... áp dụng các kỹ thuật cao trong điều kiện dã chiến như: can thiệp giảm đau sau mổ ổ bụng dưới hướng dẫn siêu âm...

Đặc biệt là thực hiện thành công ca nối vi phẫu bó mạch thần kinh trụ và quay ở cẳng tay… Lần đầu tiên, Bệnh viện dã chiến 2.5 đã tổ chức thành công một hội nghị khoa học với sự tham gia của tất cả các đầu mối y tế tại Bentiu (cả dân sự và quân sự).

Thiếu tá Lê Minh Tân, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện dã chiến 2.5 cho biết với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng sự hỗ trợ to lớn từ các cơ quan chính phủ, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Liên Hợp Quốc, đơn vị đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để chứng minh rằng Bệnh viện dã chiến 2.5 không chỉ là nơi cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, hòa bình và hợp tác quốc tế.

"Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Liên Hợp Quốc, bạn bè quốc tế và chính phủ nước Nam Sudan đã tin tưởng, đồng hành trong suốt nhiệm kỳ qua. Sự hỗ trợ và hợp tác quý báu này đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp", Thiếu tá Lê Minh Tân nói.

Những người thân của các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến 2.5 đã có mặt từ rất sớm để chào đón sự trở về của những "chiến binh" sau thời gian dài xa quê hương làm nhiệm vụ.

Những cái ôm, cử chỉ thân mật sau 14 tháng xa cách. Họ là hậu phương vững chắc để những chiến sĩ mũ nồi xanh an tâm công tác nơi đất người.

Là hậu phương vững chắc để vợ làm nhiệm vụ ở Nam Sudan, anh Trịnh Ngọc Thao đã lo toan hết việc nhà, chăm con và luôn động viên vợ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Cảm giác bây giờ vẫn rất hồi hộp nhưng đan xen là niềm tự hào về người vợ của mình. Nghĩ đến nhiệm vụ lớn lao của đất nước, tôi đã cố gắng lo toan tất cả mọi việc trong gia đình để vợ được yên tâm công tác", anh Thao chia sẻ.

Thiếu tá Trần Thuận Trang, hành chính trưởng Bệnh viện dã chiến 2.5 vội ghi lại tấm hình kỷ niệm trước khi lên xe rời sân bay để về với gia đình.

"Đây là lần thứ hai tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. So với lần đầu, lần này tôi đã trưởng thành, bản lĩnh hơn. Trong quá trình công tác, đã thu hoạch được những kinh nghiệm cho bản thân", Thiếu tá Trần Thuận Trang nói.

Thượng úy Trần Như Ngọc gọi về cho mẹ của mình trong lúc lên xe đợi rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó cục trưởng Cục GGHB Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu xuất sắc của Bệnh viện dã chiến 2.5 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ và nhấn mạnh cán bộ, nhân viên bệnh viện đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về một hình ảnh và đất nước con người Việt Nam tươi đẹp.