Ngày nghỉ lễ thứ hai: 26 vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ đã tổ chức 958 cuộc tuần tra kiểm soát với 3256 lượt cán bộ, chiến sĩ, phát hiện 5682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 3.004.000.979 đồng, tạm giữ 914 phương tiện vi phạm, tạm giữ 1.109 giấy tờ các loại, tước 174 giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT đường thuỷ đã tổ chức 10 ca TTKS với 50 lượt chiến sỹ, phát hiện 135 trường hợp vi phạm, phạt tiền 75 triệu đồng.

Như vậy, trong hai ngày nghỉ lễ, toàn quốc đã xảy ra 57 vụ (trong đó có 38 vụ TNGT và 19 vụ va chạm), làm 32 người chết, 23 người bị thương.

Tại TPHCM, ngày 2//9, số lượng người dân đổ về bến xe miền Đông và miền Tây để về quê nghỉ lễ Quốc khánh đã giảm đáng kể.

Tại Hà Nội, sáng 2/9 tiếp tục xảy ra ùn tắc trên tuyến vành đai 3, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do phương tiện ô tô cá nhân trên tuyến tăng quá cao. Tại các tuyến nội đô thành phố Hà Nội đường phố đã vắng vẻ, thoáng đãng hơn, người dân đổ về các khu vui chơi, trung tâm mua sắm để nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ngày 2/9, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 5 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông bao, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại TP Hà Nội, TPHCM và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

C.N.Q