Ngăn đập tràn tìm kiếm người đàn ông đuối nước

Trưa 25/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, khoảng 10h30 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh N.V.V. (SN 1985, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Các lực lượng cứu hộ phải ngăn đập tràn, dàn hàng rà tìm nạn nhân bị đuối nước (Ảnh: Chu Minh).

Như Dân trí thông tin, sáng 24/11, quá trình di chuyển qua đập tràn trong cơn mưa lớn, anh V. bị trượt chân, rơi xuống mất tích. Mưa to, nước dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng cứu hộ của công an, quân sự và người dân địa phương đóng đất, cát vào bao tải để ngăn đập tràn, chặn dòng nước phục vụ cho việc tìm kiếm. Do địa hình không thuận lợi, lực lượng cứu hộ phải dàn hàng ngang, "rà" từng khu vực.

Sau nỗ lực của các cơ quan chức năng, thi thể anh V. được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 1km.

Lực lượng PCCC&CNCH tìm kiếm anh D. (Ảnh: Chu Minh).

Hiện thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Cũng trong ngày 24/11, anh N.V.D. (SN 1979, trú xã Nghi Kim, thành phố Vinh) khi đi câu cá bị ngã xuống ao và tử vong. Tối khuya cùng ngày, thi thể nạn nhân cũng được tìm thấy, bàn giao cho gia đình.

Như vậy, trong đợt mưa lớn được đánh giá là hiếm thấy vào tháng 11 âm lịch gây ngập cục bộ, trên địa bàn Nghệ An, có 2 trường hợp tử vong do đuối nước.