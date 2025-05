Ngai vàng bị phá ở Huế là bản gốc, sẽ mời chuyên gia đánh giá

Sáng 25/5, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, cho biết, đã nắm thông tin vụ việc người đàn ông leo lên ngai vàng triều Nguyễn, đang được trưng bày tại điện Thái Hòa quậy phá, làm hư hỏng một số bộ phận của Bảo vật quốc gia này.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, ngai vàng này là hiện vật gốc, độc bản mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, còn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến tận ngày nay.

Ngai vàng triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa là bản gốc, được công nhận Bảo vật quốc gia (Ảnh: Vi Thảo).

Ngai cao 101cm, rộng 72cm, dài 87cm; phần đế dài 118cm, rộng 90cm, cao 20cm. Phía trên ngai có bửu tán thếp vàng lộng lẫy. Tất cả đều được làm bằng gỗ sơn son thếp vàng. Ngai được công nhận là Bảo vật quốc gia Việt Nam năm 2015.

Trong thời gian điện Thái Hòa trùng tu (2021-2024), ngai vàng được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế bảo quản ở một vị trí khác.

Bên cạnh bản gốc nói trên, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phục chế một ngai vàng có hình thức tương tự, trưng bày tại Lầu Ngũ Phụng trên cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đưa ngai vua triều Nguyễn về lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật, đồng thời đưa ngai phục chế đến trưng bày tại điện Thái Hòa phục vụ du khách.

Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm xâm hại ngai vàng triều Nguyễn (Video: Facebook Tiến Dương).

Thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mời các chuyên gia, nghệ nhân cùng đánh giá và lập phương án tu sửa phù hợp; đồng thời có phương án tăng cường lực lượng, phương tiện để đảm bảo an toàn cho hệ thống hiện vật trưng bày.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng, đây là sự cố hết sức hi hữu, dù đơn vị đã có nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trong khu di sản. Thời gian tới Trung tâm sẽ xây dựng phương án đảm bảo chặt chẽ an ninh an toàn trong khu di sản nói chung và đối với hiện vật, cổ vật,... đặc biệt là Bảo vật quốc gia.

Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm leo lên ngồi vào ngai vàng tại điện Thái Hòa (Ảnh cắt từ clip trên Facebook Thời sự Huế 24/7).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 24/5, xảy ra vụ việc đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại quận Phú Xuân, thành phố Huế) leo lên ngai vàng triều Nguyễn ở điện Thái Hòa, Đại nội Huế quậy phá, làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của Bảo vật quốc gia.

Công an phường Đông Ba, thành phố Huế đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Văn Phương Tâm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa thể ghi lời khai do đối tượng có biểu hiện loạn thần, la hét, nói nhảm không thể trả lời các câu hỏi của điều tra viên.