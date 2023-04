Nam thợ hàn nghi bị điện giật, tử vong trên mái nhà

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h30 ngày 12/4 trên đường Trần Quang Khải, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, người đàn ông tên L.H.B. (SN 1983, quê Thanh Hóa) cùng một số người thợ hàn khác được thuê tới để gắn biển quảng cáo cho một hộ kinh doanh trên địa bàn.

Hiện trường nơi nạn nhân nghi bị điện giật tử vong (Ảnh: Người dân cung cấp).

Lúc này, anh B. di chuyển trên mái tôn, bước chân sang mái nhà bên cạnh thì không may bị trượt chân, ngã vào đường dây điện, nằm bất động trên mái nhà.

Nghi nạn nhân bị điện giật, người dân đã ngắt cầu dao đồng thời gọi xe cấp cứu đến hiện trường nhưng nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo Công an phường Đông Hòa cho phóng viên Dân trí biết đang phối ợp với Công an TP Dĩ An điều tra vụ việc.