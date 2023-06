Nam thanh niên tử vong bên cạnh trụ biển cảnh báo

Chiều 25/6, Công an huyện Thủ Thừa (Long An), cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng công an tỉnh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh L.T.T. (18 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa).

Theo cơ quan công an, khoảng 20h40 ngày 24/6, trời đang đổ mưa nhưng một số hộ dân ven đường tỉnh 817 đoạn tuyến dân cư xã Mỹ Lạc, xã Mỹ Lạc (huyện Thủ Thừa, Long An) nghe tiếng động lớn.

Xe máy của nạn nhân văng vào lề đường hư hỏng nặng (Ảnh: Huyền My).

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân liền chạy ra để kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên đã tử vong, gần đó là xe máy hư hỏng, cạnh trụ biển báo đi chậm.

Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân tử vong với vết thương tích trên cơ thể, máu chảy nhiều, nghi va chạm với xe đi ngược chiều.

Công an huyện Thủ Thừa có mặt để lấy lời khai nhân chứng đồng thời trích xuất camera phục vụ công tác điều tra.