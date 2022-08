Nam thanh niên định nhảy cầu Thăng Long vì bế tắc tình cảm

Khoảng 17h ngày 17/8, Công an xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Hà Nội) sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đã kịp thời cứu được một nam thanh niên trên tầng 2 cầu Thăng Long, đang có ý định nhảy sông Hồng tự tử.

Sau khi đến hiện trường, cán bộ Công an xã Hải Bối phát hiện nam thanh niên đang đứng phía ngoài lan can tầng 2 cầu Thăng Long và chuẩn bị nhảy xuống sông Hồng. Lúc này, các cán bộ công an đã khéo léo tiếp cận và kịp thời giữ được nam thanh niên kể trên.

H. cùng người thân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi đưa nam thanh niên về trụ sở xác minh, được biết người này tên là T.T.H. (27 tuổi, ở Yên Bái). H. bị câm, điếc bẩm sinh, hiểu biết có hạn. Do bế tắc chuyện tình cảm, không đến được với bạn gái nên H. đã có ý định lên cầu Thăng Long để nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Ngay sau đó, Công an xã Hải Bối đã tìm cách liên hệ với người thân của H. và bàn giao H. về với gia đình an toàn.

Gặp được con, bố mẹ H. rất xúc động, cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Hải Bối vì đã kịp thời cứu H.

Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân - 19/8, mẹ của H. đã gửi thư cảm ơn tới lực lượng công an: "… các anh công an đã cho con tôi thêm một cơ hội sống trên đời. Là mẹ cháu, không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết cảm ơn, cảm ơn các anh công an rất nhiều. Mong các anh có nhiều sức khỏe để giúp đời, giúp người…".