Nam sinh 17 tuổi đạp xe đi chống dịch Covid-19, đưa cơm cho người nghèo

Dân trí Sau khi kết thúc chương trình lớp 11, Huỳnh Thiện Bảo đã quyết định đăng ký tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19.

Trong 2 tháng qua, hình ảnh nam sinh 17 tuổi đạp xe trên cầu Sài Gòn đi chống dịch đã trở nên quen thuộc, khiến nhiều người cảm phục. Thiện Bảo (17 tuổi) hiện đang là học sinh tại TP Thủ Đức, tham gia làm tình nguyện viên từ đầu tháng 6 và đảm nhận nhiều công việc khác nhau.

Vốn là người thích tham gia vào công tác xã hội, Thiện Bảo càng ý thức được trách nhiệm của bản thân với quê hương. Chàng trai 17 tuổi chia sẻ: "Tôi cảm thấy đủ sức để đóng góp trong công cuộc "chống dịch như chống giặc" của thành phố nói riêng và toàn quốc nói chung. 17 tuổi là độ tuổi mà tôi có nhiều thời gian, sức khỏe để cống hiến".

Huỳnh Thiện Bảo đồng hành cùng chiếc xe đạp trong 2 tháng làm tình nguyện viên.

Mang theo xe đạp đi chống dịch

Theo dõi hình ảnh sinh viên tình nguyện căng mình nơi tuyến đầu, Thiện Bảo trăn trở, quyết định chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Hằng ngày, Bảo rời khỏi nhà lúc 7h15 đến hỗ trợ lấy mẫu tại "vùng đỏ" ở phường 24, quận Bình Thạnh.

Không như các tình nguyện viên khác, Thiện Bảo có một người bạn đồng hành đặc biệt là chiếc xe đạp. Trong thời gian tham gia chống dịch, Thiện Bảo lần nữa cùng chiếc xe đạp tạo nên nhiều việc làm có ý nghĩa.

Thậm chí, có hôm công việc tình nguyện kết thúc sớm, Bảo thường xin phần cơm dư rồi đạp xe đi trao cho người vô gia cư trên đường về nhà. "Nhìn các cô chú rất tội, người bị khuyết tật, người nằm bên vỉa hè… Bảo không thể làm được gì hơn do xe không treo được nhiều phần cơm như xe máy", Thiện Bảo chia sẻ.

Công việc của Thiện Bảo là hỗ trợ lấy mẫu tại "vùng đỏ" ở khu vực phường 24, quận Bình Thạnh.

Có những ngày ngược chiều gió, nắng gắt hay mưa dông, Thiện Bảo vẫn đều đặn đạp xe qua chặng đường dài 3.3km để đến điểm tham gia công tác tình nguyện. Cũng như bao tình nguyện viên khác, việc khoác lên mình bộ đồ bảo hộ dưới thời tiết khắc nghiệt khiến Thiện Bảo gặp không ít khó khăn. Do phải làm việc trong nhiều giờ, không ít lần chàng trai bị ngất do hạ đường huyết và thiếu nước nghiêm trọng.

Bảo còn nhớ, ngày 21/8, khi hỗ trợ lấy mẫu tại vùng đỏ của quận Bình Thạnh, phải mặc lên người bộ đồ bảo hộ, trùm kín mít với 2 lớp khẩu trang và kính chống giọt bắn nên cảm thấy bí bách, khó thở. Sau 4 tiếng làm việc liên tục, lúc cởi bộ đồ bảo hộ ra, chiếc áo đồng phục bên trong của cậu ướt sũng mồ hôi, cổ họng khô nghẹn vì khát nước.

Buổi tối, do trời đổ mưa to nên công việc lấy mẫu buộc phải dừng lại, cả nhóm ngồi chờ hàng giờ để tiếp tục. Đến 21 giờ, khi hoàn thành xong việc Thiện Bảo ngồi gục xuống vì đuối sức, hai chân dường như đứng không vững. May mắn, đồng đội đã nhờ cán bộ phường dùng xe chuyên dụng để chở Bảo và chiếc xe đạp về tới tận nhà.

Ngoài làm tình nguyện viên, Thiện Bảo cũng là thành viên sáng lập một dự án đã quyên góp 80 triệu đồng, trao tặng cho các cơ sở y tế, khu cách ly và bếp ăn 0 đồng tại TP HCM.

Tuổi 17 là cột mốc đáng nhớ

Đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng chàng trai 17 tuổi khẳng định chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Không tránh khỏi lo lắng về rủi ro lây nhiễm do tiếp xúc với nhiều F0, song Thiện Bảo luôn lạc quan, tin tưởng sự giúp đỡ, quan tâm từ anh, chị ngành y và cán bộ phường. Đặc biệt, Bảo nhận được sự ủng hộ từ mẹ. Mỗi sáng, mẹ của Bảo đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, khẩu trang dự phòng và camera hành trình.

Để bản thân an toàn, Thiện Bảo luôn có ý thức hạn chế giao lưu, nói chuyện với người dân và tuyệt đối không tụ tập, luôn giữ khoảng cách. Trở về nhà, Bảo xịt khuẩn, thay quần áo và tắm ở phòng riêng, dụng cụ ăn uống hàng ngày cũng đảm bảo an toàn với gia đình.

Nhắc đến tuổi 17, Thiện Bảo chia sẻ: "Đây là một cột mốc rất đặc biệt vì từ trước giờ mình nghĩ đơn giản tuổi này chỉ ăn học. Nhưng khi dịch bùng phát ở TPHCM, mình đã được trải nghiệm các công việc chưa có tiền lệ trong đời học sinh: hỗ trợ tiêm vắc xin, hỗ trợ lấy mẫu, điều tiết giao thông".

Nhớ lại những ngày đạp xe làm tình nguyện viên, Bảo tự hào khi được khoác lên mình bộ đồ bảo hộ cùng với hàng nghìn tình nguyện viên khác chống dịch.

Bảo trải lòng: "TPHCM là nơi mình sinh ra và lớn lên, đây cũng là vùng đất đã cho mình gặp được nhiều người bạn, cơ hội học tập tốt nhất và những cung đường rộng thênh thang để đạp xe. Đặc biệt, tham gia tình nguyện giúp mình có cơ hội gặp các anh chị để học hỏi, điều sẽ không có nếu chỉ ở nhà".

Thiện Bảo sẽ trở lại công việc làm tình nguyện viên khi sắp xếp hợp lý lịch học tập và ôn luyện cuối cấp.

Hiện tại, Huỳnh Thiện Bảo đã tạm dừng việc tình nguyện để tập trung cho kỳ học mới. Chàng trai 17 tuổi cho biết sẽ sắp xếp thời gian, lịch học hợp lý để dành 2 ngày cuối tuần tiếp tục đạp xe đi làm công việc tình nguyện.

Trước diễn biến dịch, Huỳnh Thiện Bảo mong muốn mỗi người sẽ có ý thức phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm quy tắc 5K để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Phương Nga

Ảnh: NVCC