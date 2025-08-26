Mục tiêu đến 2030 đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển toàn diện, năng động

Ngày 26/8, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm (Ảnh: H.H).

Cà Mau là tỉnh cực Nam địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, giàu truyền thống cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Cà Mau - Bạc Liêu là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi đây đã trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc của Khu 9, Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam.

Nhiều địa danh như Cái Chanh, Nọc Nạng, Hòn Khoai, Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là,… đã gắn liền với những trận đánh, chiến công oanh liệt của quân và dân địa phương, trở thành biểu tượng tinh thần yêu nước bất khuất của nhân dân Cà Mau - Bạc Liêu, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cùng hòa vào bản hùng ca của "Nam bộ thành đồng đi trước về sau".

Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cách mạng tiếp quản và tổ chức lại bộ máy hành chính. Ngày 17/2/1976, theo quyết định của Quốc hội, hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau được hợp nhất thành tỉnh Minh Hải. Từ ngày 1/1/1997, tỉnh Minh Hải được chia tách thành hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Đến ngày 1/7, hai tỉnh này lại được hợp nhất thành tỉnh Cà Mau.

“Để có được hòa bình, phát triển như ngày hôm nay, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc, các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chúng ta ghi nhớ và biết ơn các đồng chí lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước… cùng đồng bào, đồng chí và nhân dân đã cống hiến xương máu, trí tuệ, tài năng, công sức, của cải cho những chặng đường đấu tranh, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước”, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, bày tỏ tại lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: T.H).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh không ngừng nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh trở thành trung tâm sản xuất và chế biến thủy sản lớn nhất cả nước, đặc biệt là tôm với nhiều mô hình nuôi sinh thái, công nghệ cao gắn với xuất khẩu.

Việc hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu là chủ trương chiến lược của Đảng, không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính cũ mà được tích hợp, bổ trợ và lan tỏa lẫn nhau, tạo thành một động lực phát triển mới mạnh mẽ và bền vững.

“Mục tiêu đến năm 2030 đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển toàn diện, năng động, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho biết.

Bên cạnh thời cơ và thuận lợi, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cũng cho rằng tỉnh phải đối mặt không ít những khó khăn, thách thức. Theo ông, việc này đặt ra cho các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị phải chủ động đổi mới sáng tạo, tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp để tiến bước đi lên.

Ngành tôm là một trong những thế mạnh của tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, ông Trần Thanh Khiêm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, bày tỏ niềm tự hào là thế hệ được rèn luyện, trưởng thành trong cách mạng. Bản thân ông cũng như nhiều cán bộ hưu trí đã có cơ hội cống hiến một phần sức lực của mình cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

“Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do, càng trân trọng sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ cha anh để có được hòa bình, ấm no hôm nay”, ông Khiêm xúc động bày tỏ.

Với tình cảm của một người cán bộ hưu trí, ông Trần Thanh Khiêm mong muốn các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, giữ gìn đoàn kết, khát vọng phát triển, sáng tạo, đổi mới để đưa quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại diện thế hệ trẻ, chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Cà Mau, nhấn mạnh rằng, những người trẻ hôm nay luôn tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng trong hòa bình. Đó là sống có lý tưởng, khát vọng, trách nhiệm và cống hiến hết mình, góp sức đưa tỉnh nhà bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.