Mưa lũ ở miền Nam: 5 người chết, nguy cơ sạt lở cao

Từ ngày 28 đến 30/7, do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu... xuất hiện mưa lớn kèm giông lốc. Lượng mưa ở nhiều địa phương đo được lên tới hơn 200mm - lớn nhất từ trước đến nay.

5 người chết, giao thông chia cắt

Khoảng 14h30 chiều 30/7, nhận được thông tin khu vực đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở, cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Madaguoi (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) khẩn trương cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm.

Sạt lở đèo Bảo Lộc làm 4 người tử vong và giao thông quốc lộ 20 bị chia cắt (Ảnh: Đặng Dương).

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp 3 chiến sĩ CSGT và 1 người dân tham gia hỗ trợ. Ngay sau sự việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định cả 4 nạn nhân bị đất đá vùi lấp đều đã tử vong.

Trước đó tại tỉnh Bình Thuận, mưa lũ làm một phụ nữ 47 tuổi ngụ tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh không may trượt chân tại bờ suối và bị nước lũ cuốn trôi. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Cùng ngày khoảng 14h30 ngày 29/7, một thuyền nhỏ không số hành nghề lưới ghẹ trên đường vào bờ, đến khu vực cửa biển gần cảng cá La Gi thì bị sóng đánh chìm.

Cả 4 lao động bị rơi xuống biển. Ngay sau đó, 3 lao động được thuyền cá của ngư dân đang hoạt động gần đó cứu vớt an toàn, còn một người bị sóng cuốn mất tích. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Trọng (41 tuổi, trú tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi).

Cũng trong sáng 30/7, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ xảy ra trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu), gây thiệt hại nặng. Trên nhiều tuyến đường khu dân cư, nhiều cây xanh, trụ điện gãy đổ la liệt.

Mưa lớn gây ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Ảnh: CTV).

Mưa lớn trong nhiều ngày qua cũng làm nhiều đoạn đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20) và Đa Mi (quốc lộ 55) sạt lở hơn 10 điểm, gây ùn tắc, chia cắt giao thông trong nhiều giờ. Đến nay đoạn đèo Bảo Lộc qua xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) vẫn đang bị chia cắt.

Mưa lớn cũng gây ngập trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây tại địa phận xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Vụ ngập nước "hiếm thấy" khiến nhiều xe chết máy, giao thông qua cao tốc bị ùn tắc 3km, giao thông tê liệt cả 2 chiều trong 5 giờ.

Miền Nam tiếp tục mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong hai ngày 29,30/7, thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/7 đến 8h ngày 3 La Ngà (Đồng Nai) 90,4mm. Trước đó một ngày (đêm 28 đến sáng 29/7), nhiều khu vực tại Nam Bộ cũng mưa rất to như Tân Điền (Kiên Giang), lượng mưa 216,6mm - lượng mưa này tương đương của cả tháng. Thạnh Trị (Sóc Trăng) 183,8mm, Nàng Mau (Hậu Giang) 125,2mm…

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: CTV).

Theo Phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, lượng mưa những ngày qua tại Nam Bộ là khá hiếm. Nguyên nhân gây mưa trong những ngày qua là gió mùa tây nam và dải hội tụ nhiệt đới. Sở dĩ mưa kéo dài như vậy là trước đó Nam Bộ chịu ảnh hưởng của cơn bão Doksuri (bão số 2) khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 31/7, thời tiết khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm nay đến ngày 1/8, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, vài nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa đạt 50-100mm, có nơi trên 170mm.

Ban quản lý Vườn quốc gia Nam Cát Tiên (Đồng Nai) cũng thông báo dừng mọi hoạt động tham quan, du lịch để tập trung công tác phòng chống lũ. Nhiều khu du lịch gần sông Đồng Nai cũng dừng hoạt động tham quan nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.