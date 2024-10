Mưa lớn trong đêm gây ngập sâu hàng chục nhà dân ở Đồng Nai

Tối 7/10, khu vực giáp ranh giữa TP Biên Hòa (Đồng Nai) và TP Dĩ An (Bình Dương) có mưa rất lớn trên diện rộng, khiến nhiều tuyến quốc lộ 1K, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường Suối Siệp (TP Dĩ An) ngập sâu.

Trong đó, khu phố Cầu Hang (phường Hóa An, TP Biên Hòa) nước lũ dâng nhanh, tràn vào hơn 30 nhà dân, ngập sâu. Có nhà bị ngập hơn 1m, đường Suối Siệp ngập gần 2m.

Lũ từ suối Siệp dâng cao tràn vào nhiều nhà dân khu phố Cầu Hang, TP Biên Hòa, Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Mỗi khi mưa lớn, nước suối Siệp thường xuyên dâng cao. Đây là khu vực giáp ranh hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, nơi từng xảy ra vụ nước lũ cuốn trôi xe bán tải xuống suối khiến một phụ nữ tử vong.

Sau vụ tai nạn trên, chính quyền địa phương đã lắp hàng rào chắn. Mỗi khi mưa lớn, người dân sẽ kéo rào, ngăn xe cộ băng qua suối nhằm đảm bảo an toàn.

Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cho biết, tối cùng ngày, hầu hết các huyện và thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai có mưa. Tại một số nơi thuộc các huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ và TP Long Khánh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm: Tà Lài 29mm, Hàng Gòn 61mm, Trị An 31mm, Cẩm Mỹ 25mm, Trảng Bom 53mm, Sông Ray 53mm, Phú Thạnh 49mm.