Mưa lớn tiếp diễn tại nhiều tỉnh phía Bắc, gây thiệt hại nặng nề

Sáng 24/5, theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, từ 19h ngày 23/5 đến 6h ngày 24/5, một số trạm mưa ghi nhận mưa lớn như: Cẩm Giàng (Bắc Kạn) 106mm; Lục Bình (Bắc Kạn) 104mm; Linh Phú (Tuyên Quang) 89mm; Thịnh Hưng (Yên Bái) 82mm.

Ngoài ra, mưa lớn trong ngày 23/5 đã làm một người bị thương do sét đánh ở Cao Bằng, 28 căn nhà bị thiệt hại (Tuyên Quang 23, Lào Cai 2, Cao Bằng 1, Bắc Kạn 2.

Mưa lũ cũng làm gần 200ha lúa, hoa màu bị thiệt hại ở Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng và Bắc Kạn. Mưa lớn, sạt lở làm 6 con gia súc, 96 con gia cầm bị chết ở Tuyên Quang.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 56 vị trí đường giao thông tại Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang bị sạt lở; một cây cầu tạm tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai bị cuốn trôi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ ngày 24/5, sau đó lan rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Theo dự báo, ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Thời tiết miền Bắc những ngày tới mát mẻ, nhiệt độ duy trì 21-23 độ C, vùng núi cao dưới 20 độ C, Hà Nội 22-24 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 24/5 tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.