Mưa lớn suốt nhiều giờ, đường phố ở Hà Tĩnh ngập nặng

Từ sáng đến trưa 21/7, mưa lớn kèm sấm sét khiến nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố Hà Tĩnh ngập sâu.

Tại đường Phan Đình Phùng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Công Trứ, nước không kịp thoát, tràn lên vỉa hè. Nhiều đoạn ngập 20-30cm.

Nước ngập băng tuyến phố Hải Thượng Lãn Ông (Ảnh: Dương Nguyên).

Tại đường Ngô Đức Kế, mưa lớn khiến nhiều nhà dân sinh sống và kinh doanh hàng hóa cạnh chợ Hà Tĩnh ngập nặng. Mỗi lần có ô tô chạy qua, nước lại tràn vào nhà các hộ này.

"Mưa kéo dài 4-5 tiếng khiến khu vực nhà bếp của gia đình tôi bị ngập hết. Các hộ quanh đây cũng vậy. Chúng tôi phải kê cao tủ lạnh, máy giặt và di chuyển đồ đạc để tránh hư hỏng. Khu vực này nhiều năm như vậy rồi, cứ mưa to lại ngập lụt", chị Loan (37 tuổi, kinh doanh trước cổng chợ Hà Tĩnh) than thở.

Chị Loan ở cạnh chợ Hà Tĩnh lội bì bõm kê đồ lên cao, tránh ngập lụt (Ảnh: Dương Nguyên).

Khu vực ngã tư Hải Thượng Lãn Ông và Nguyễn Công Trứ cũng bị ngập nặng khi đang sửa chữa đường và hệ thống thoát nước. Người và phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Đến khoảng hơn 12h cùng ngày, lượng mưa giảm, mực nước trên nhiều tuyến đường bắt đầu rút dần.

Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 6 giờ (từ 5 đến 11h ngày 21/7), các huyện đồng bằng và ven biển tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt trong 1 giờ (10h-11h), thành phố Hà Tĩnh ghi nhận mưa rất to, đo được tại Chi cục thủy lợi 41mm.

Những hình ảnh ghi nhận tại thành phố Hà Tĩnh:

Phương tiện đi lại khó khăn trên đường Phan Đình Phùng (Ảnh: Dương Nguyên).

Tuyến phố Nguyễn Công Trứ (Ảnh: Dương Nguyên).

Người dân móc rác khỏi cống để nước thoát nhanh (Ảnh: Dương Nguyên).

Nước tràn vào nhà dân trên đường Ngô Đức Kế (Ảnh: Dương Nguyên).