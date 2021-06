Mưa lớn sau bão số 2 đe dọa nhiều nơi, đề phòng lũ quét

Dân trí Mưa lớn do hoàn lưu bão số 2 tiếp tục đe dọa những nơi có nguy cơ cao, nhất là khu vực miền núi, vì vậy các địa phương cần đặc biệt lưu ý, chủ động ứng phó tình trạng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Tại cuộc họp của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay (13/6) ở Hà Nội, các đại biểu cho rằng, mưa lớn do hoàn lưu bão số 2 tiếp tục đe dọa những nơi có nguy cơ cao, nhất là khu vực miền núi, vì vậy các địa phương cần đặc biệt lưu ý chủ động ứng phó tình trạn lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp.

Ngoài ra, các địa phương cần chủ động các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp khi xảy ra mưa lớn gây ngập lụt. Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, các khu hầm lò, khai thác khoáng sản, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư trang thiết bị ứng phó với thiên tai.

Thông tin tại cuộc họp cho thấy, chưa ghi nhận thiệt hại về người khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền. Rút kinh nghiệm trong kêu gọi tàu thuyền, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thông tin, phạm vi hoàn lưu bão số 2 rất rộng bao trùm cả Vịnh Bắc Bộ, vì vậy toàn bộ tàu thuyền đều ở trong vùng nguy hiểm do mỗi giờ các phương tiện và bão di chuyển đều có thể thay đổi vị trí. Để khắc phục tình trạng này, phải phân chia từng khu vực để kêu gọi tàu thuyền hiệu quả hơn.

Đại tá Nguyễn Hải Châu, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, Bộ Quốc phòng đã huy động 264.000 cán bộ chiến sĩ và gần 2.000 phương tiện ứng phó với bão số 2.

Đại tá Nguyễn Hải Châu thông tin tại cuộc họp.

"Các Bộ, ngành và địa phương không vì ngày nghỉ và khi thấy bão suy yếu thành áp thấp lại xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là. Phải tiếp tục rà soát những khu vực dễ xảy ra sạt lở, rút kinh nghiệm như năm ngoái đã từng xảy ra ở thủy điện Rào Trăng 3, bởi mưa lớn và kéo dài thì sạt lở rất dễ xảy ra. Về vấn đề này đề nghị phải chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ cao và sẵn sàng lực lượng ứng cứu trong mọi tình huống" - Đại tá Nguyễn Hải Châu lưu ý.

Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đặc biệt lưu ý, các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ và cung cấp kịp thời cho Văn phòng thường trực để chỉ đạo các địa phương chủ động phương án ứng phó.

"Trung tâm dự báo và trực ban phải cập nhật thường xuyên diễn biến để chủ động trong chỉ đạo. Đối với miền núi, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét là rất lớn. Chúng ta đã có công văn đề nghị một số tỉnh có nguy cơ cao tiếp tục theo dõi, kiểm tra và yêu cầu về việc tuần tra canh gác, cắm các biển hiệu cũng như hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân ở những khu vực có nguy cơ. Toàn bộ lực lượng xung kích cơ sở phải kiểm soát khu vực không đảm bảo an toàn ở các khu dân cư", ông Hoài nhấn mạnh tại cuộc họp.

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 2, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; ở đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 9; ở đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển ở Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, TP Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; ở Ninh Bình, Nghệ An có gió giật cấp 7-8. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 7h ngày 12/6 đến 10h ngày 13/6 phổ biến 120-280 mm, có nơi trên 300 mm.

Hồi 10h ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 khoảng 30 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16h ngày 13/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Cảnh báo gió giật trong đất liền: Trong trưa nay (13/6), vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6-7.

Cảnh báo mưa lớn: Trong chiều nay (13/6), ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Từ chiều nay đến sáng 14/6 ở phía Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-70 mm, có nơi trên 100 mm.

