Mưa lớn lan rộng khắp miền Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối 24/6 đến sáng 26/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn trạng thái mưa vừa, mưa to và dông. Vùng mưa lớn được mở trên diện rộng, lượng phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm. Riêng Bắc Trung Bộ 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Tại Hà Nội, trang Accuweather dự báo mưa dông duy trì liên tục hai ngày 25-26/6 khiến nền nhiệt giảm. Thời tiết thủ đô duy trì trạng thái mát mẻ, oi nóng nhẹ về trưa và chiều với mức nhiệt cao nhất 31 độ C.

Mưa dông ở Hà Nội tập trung về đêm và sáng sớm trong hai ngày tới có thể ảnh hưởng đến người dân khi di chuyển trong giờ cao điểm (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Đáng lưu ý từ đêm 24/6 đến ngày 27/6, các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu 2-5m.

Trong đợt này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ, các sông khu vực thượng lưu sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Thương và sông Bôi khả năng đạt mức báo động báo động 1 và trên báo động 1.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, để đưa dần mực nước thượng lưu hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ theo quy định, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào 22h ngày 24/6.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc và Thanh Hóa, đặc biệt là các địa phương: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang.

Lũ trên các sông suối có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng tới các hoạt động của giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp tại các bãi sông, bờ sông.

Ngoài ra, tối 24/6, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ cũng tiếp diễn tình trạng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/6 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa vừa và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía nam mưa vừa và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất phía bắc 29-31 độ C, phía nam 31-34 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi, tập trung về chiều và đêm, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, tập trung về chiều và đêm, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.