Miền Bắc mưa dông giải nhiệt

Tối 19/6, mưa rào kèm dông xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố Bắc Bộ. Tại Hà Nội, mưa trút xuống lúc 19h30 đi kèm dông, gió giật và sấm sét, tập trung tại các quận, huyện như Tây Hồ, Đông Anh, Sóc Sơn. Mưa giúp giải nhiệt cho khu vực sau một ngày hứng chịu nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mưa dông có thể duy trì hết đêm nay ở miền Bắc.

Ngày 20/6, khu vực bước vào cao điểm của đợt nắng nóng khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng gay gắt vẫn tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình, bắt đầu lan rộng ra các tỉnh miền núi và trung du.

Đáng lưu ý, tình trạng mưa dông về tối và đêm vẫn kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc. Mưa xuất hiện sau thời điểm nắng nóng gay gắt trong ngày gây ra hiện tượng dông nhiệt. Người dân nên tìm chỗ tránh trú khi cơn dông xuất hiện đi kèm gió giật mạnh, sấm sét.

Tại Trung Bộ, nắng nóng gay gắt cũng được dự báo tiếp diễn trong nhiều ngày tới với mức nhiệt cao nhất 36-39 độ C.

Dự báo nhiệt độ cao nhất tại một số địa phương cho thấy nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều khả năng suy giảm từ ngày 23/6 (Biểu đồ: Mẫn Nhi).

Dự báo thời tiết ngày 20/6 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C, riêng Hòa Bình 37-39 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông rải rác. Ngày nắng nóng, riêng đồng bằng và trung du nơi nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 34-37 độ C, đồng bằng 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông rải rác, ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào và dông rải rác, ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C.