Mưa lớn, dông lốc khiến 1 người tử vong do lũ cuốn, một người mất tích

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lớn, dông lốc từ đêm 9-10/5 đã khiến bà C.X.M. (31 tuổi, huyện Bát Xát, Lào Cai) tử vong do sạt lở đất và lũ cuốn trôi.

Ông V.V.P. (36 tuổi, Bình Dương) bị mất tích tại công trường dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai, nghi do nước cuốn trôi. Một người dân khác ở tỉnh Quảng Trị bị thương do sét đánh.

Cảnh sát giao thông khắc phục hậu quả cây gãy đổ ở Tuyên Quang (Ảnh: Tuyên Quang)

Về nhà ở, theo báo cáo nhanh, 89 ngôi nhà đã bị hư hỏng, tốc mái (Lào Cai 28 ngôi nhà, Sơn La 2 ngôi nhà, Tuyên Quang 42 ngôi nhà, Hòa Bình có 11 ngôi nhà, Quảng Trị có 6 ngôi nhà).

Gần 37ha hoa màu, lâm nghiệp ở Tuyên Quang, Lào Cai; 1,5 tấn xoài ở Sơn La; 4,5ha ao cá, 105ha diện tích đất nông nghiệp ở Bình Dương bị ngập.

Thống kê cho thấy, 53 hộ dân ở tỉnh Bình Dương, một số vị trí trên quốc lộ 2 thuộc tỉnh Tuyên Quang, giao thông địa bàn TP Tuyên Quang, TPHCM, Bình Dương ngập úng cục bộ.

"Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi động viên gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục nhà ở, ổn định đời sống", báo cáo cho hay.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tổ chức trực ban (24/24h), theo dõi, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để chủ động phòng ngừa, ứng phó.

Ngày 11/5 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.

Cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM biến thành "sông" sáng 10/5 (Ảnh: Nam Anh).

Báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, ngày 11/5 khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 15-35mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>50mm/3h). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn thuộc cấp 1.

Ngoài ra, theo cơ quan này, xu thế xâm nhập mặn từ ngày 11-20/5 có xu thế giảm dần với chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sau: sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây 30-40km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại 25-35km; sông Hàm Luông 22-30km; sông Cổ Chiên 18-25km; sông Hậu 20-33km; sông Cái Lớn 20-28km. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 5/2024.