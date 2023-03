Mưa lạnh ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 26/3 và ngày 27/3, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Miền Bắc đang trải qua những ngày mưa phùn, rét nhẹ (Ảnh minh họa: Đỗ Quân).

Dự báo nhiệt độ miền Bắc đêm 26/3 và ngày 27/3 thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi cao dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 27 - 29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Hà Nội đêm 26/3 và ngày 27/3 nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng cho biết, khoảng ngày 28/3, một đợt không khí lạnh yếu có thể bổ sung xuống miền Bắc nước ta. Vì vậy, từ nay cho đến 29/3, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Từ 30/3, miền Bắc chuyển sang thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt tăng dần.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ đêm 26/3 đến 28/3 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời lạnh với nhiệt độ dao động trong ngày từ 20 - 23 độ C.

Dự báo từ 29/3, khu vực này trời hửng nắng, không mưa. Từ 1 - 5/4, nền nhiệt tăng nhanh ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện với nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo, chỉ số tia UV ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ở ngưỡng gây hại rất cao đến sức khỏe con người. Người tham gia hoạt động ngoài trời được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.