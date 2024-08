Mưa dông trên khắp cả nước cuối tuần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối 2/8 đến ngày 3/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục hứng chịu mưa rào và dông. Trọng tâm mưa lớn nằm ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, lượng phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Tại Hà Nội, trang Accuweather dự báo khu vực duy trì mưa dông suốt hai ngày cuối tuần này. Thời tiết vẫn mát mẻ với nền nhiệt thấp dưới 32 độ C. Những cơn mưa rào xuất hiện gián đoạn có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch vui chơi của người dân dịp cuối tuần.

Cơ quan khí tượng cho biết thực hiện công điện của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc mở cửa một cửa xả đáy của hồ thủy điện Sơn La và hai cửa xả đáy của thủy điện Tuyên Quang chiều 2/8, trong 24 giờ tới, lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, mực nước hạ lưu sông Lô và sông Hồng sẽ lên nhanh.

Người dân tiếp tục đề phòng nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Tình hình ngập lụt ở huyện Chương Mỹ được dự báo tiếp diễn nhiều ngày tới khi mưa dông chưa chấm dứt, lũ trên các sông xuống chậm (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 3/8 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam mưa dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, phía nam 32-34 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào kèm dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào kèm dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C.