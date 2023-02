Một trưởng bản ở Điện Biên bị đâm tử vong trên đường đi chữa cháy

Ngày 4/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Hải Bình - Chủ tịch UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) xác nhận thông tin và cho biết sự việc xảy ra tại xã Na Tông khiến 2 người thương vong.

Theo ông Bình, nạn nhân tử vong trong vụ việc trên là ông Quàng Văn H. - Trưởng bản Pá Kín, xã Na Tông. Nạn nhân bị thương là ông Quàng Văn Dương - Thôn đội trưởng Pá Kín (ông Dương là em ruột của ông H.).

Theo đó, vào khoảng 0h ngày 3/2, ông Quàng Văn H. nhận được tin báo có vụ cháy nhà trong bản, ông H. và ông Dương sau đó đã huy động các lực lượng tại chỗ đi chữa cháy.

Hiện trường vụ việc và di ảnh nạn nhân. (Ảnh: VOV).

Khi đi gần đến nơi, ông H. bất ngờ bị đối tượng Vì Văn Tinh (44 tuổi, trú tại bản Pá Kín - chủ ngôi nhà xảy ra cháy), nấp trong bụi cầm dao nhọn lao ra đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Cùng bị đâm lúc đó còn có ông Quàng Văn Dương - Thôn đội trưởng bản Pá Kín, là em trai ruột của Trưởng bản Quàng Văn H.

Hiện, ông Dương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Theo lãnh đạo huyện Điện Biên, đối tượng Tinh có tiểu sử bệnh tâm thần cách đây 7 năm, hiện đang được cấp phát thuốc chữa bệnh tại nhà. Căn nhà của Tinh do chính đối tượng này tự đốt.

"Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện và Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với VKSND cũng đã xuống hiện trường để khám nghiệm, đồng thời đưa đối tượng Tinh về nhà giam giữ của Công an huyện để tiếp tục làm rõ sự việc", ông Bùi Hải Bình - Chủ tịch UBND huyện Điện Biên nói.