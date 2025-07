Mời làm việc một phụ nữ đăng tin sai sự thật về bảo hiểm xã hội

Ngày 9/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Hòa Xuân mời làm việc, xử lý một trường hợp đăng tin bịa đặt trên mạng xã hội về chính sách bảo hiểm xã hội.

Trước đó, bà T.T.T. (trú phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) sử dụng tài khoản Facebook “T.M” đăng tải nội dung: “Không chỉ công ty bảo hiểm nhân thọ thay đổi mà bảo hiểm y tế cũng tăng phí trên 30% kể từ 1/7…”, kèm hình ảnh minh họa về mức phí bảo hiểm y tế.

Đối tượng T.T.T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng).

Qua xác minh, nhà chức trách xác định nội dung trên hoàn toàn không đúng sự thật. Bà T.T.T. đã sao chép từ các trang mạng xã hội và đã đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình mà không kiểm chứng tính chính xác của thông tin nêu trên.

Tại cơ quan công an, bà T.T.T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức rõ hậu quả, ảnh hưởng từ việc chia sẻ thông tin sai sự thật, đồng thời tự giác gỡ bỏ bài viết, đăng bài xin lỗi, đính chính thông tin và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đây không chỉ là vụ việc xử lý vi phạm thông thường mà còn là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với bất cứ cá nhân nào sử dụng mạng xã hội thiếu trách nhiệm, bất chấp hậu quả, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để bóp méo, xuyên tạc, kích động.

Trong đó, những thông tin liên quan đến chính sách an sinh xã hội, quyền lợi của người dân luôn là mục tiêu bị kẻ xấu lợi dụng để gieo rắc hoài nghi, gây bất ổn xã hội.

Do đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, mọi công dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm công dân mạng, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Cần tỉnh táo trước những thông tin giật gân, chưa có nguồn chính thống, tránh tiếp tay cho các luồng tin thất thiệt làm ảnh hưởng uy tín các cơ quan Nhà nước, gây mất ổn định an ninh trật tự.

Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.