Miền Bắc vào cao điểm mưa lớn sau bão số 2

Ngày 23/7, mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 2 đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc khu vực Bắc Bộ, trọng tâm nằm ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều 23/7 đến ngày 24/7, mưa lớn tiếp tục gia tăng trên diện rộng ở miền Bắc.

Lượng mưa trong 24 giờ tới ở Đông Bắc Bộ phổ biến 40-100mm, có nơi trên 200mm; trong khi Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có thể hứng chịu lượng mưa 50-120mm, cục bộ trên 250mm.

Với lượng mưa trên, cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại vùng núi; ngập lụt vùng trũng, thấp, khu đô thị. Đồng thời, mưa dông có thể đi kèm nguy cơ gió giật mạnh, lốc, sét.

Từ ngày 25/7, mưa lớn ở miền Bắc giảm dần.

Cùng lúc, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông kéo dài trong tối và đêm 23/7. Lượng mưa được dự báo 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Bão số 2 vào ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng rạng sáng 23/7 với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 gây gió mạnh trên đất liền khu vực (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 18h ngày 23/7, hoàn lưu bão số 2 đã gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An.

Trong đó, 16 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại; hơn 25.500ha lúa, 2.544ha hoa màu bị ngập úng; 22 con gia súc, 849 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, hơn 300 điểm sạt lở với tổng khối lượng trên 10.000m3 đất, đá, bê tông. Đến tối nay, các điểm sạt lở đã được xử lý và thông xe tạm thời. Ngoài ra, một tàu xi măng cỡ nhỏ và một xuồng cao tốc nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu tại Quảng Ninh.

Dự báo thời tiết ngày 24/7 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.