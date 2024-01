Nhiệt độ giảm mạnh, miền Bắc mưa rét

Sáng 3/1, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó tác động đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong hôm nay, thời tiết miền Bắc mưa rào rải rác và có dông. Đồng thời, nhiệt độ tại đồng bằng giảm xuống ngưỡng thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, mưa rào và dông cũng xuất hiện kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do đặc điểm của không khí lạnh lần này là lệch đông, rét đậm có thể được ghi nhận ở khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ. Tại Tây Bắc Bộ, nền nhiệt giảm nhưng không xuống mức quá thấp, dao động trong khoảng 15-17 độ C.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất tại một số địa phương trong 5 ngày tới (Biểu đồ: Mẫn Nhi).

Trang Accuweather dự báo Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể trong hôm nay kèm theo mưa dông. Nền nhiệt dao động trong ngưỡng 17-19 độ C, trời rét.

Trạng thái này chỉ kéo dài đến hết ngày 4/1, sau đó khu vực hửng nắng và tăng nhiệt trở lại. Đến cuối tuần (ngày 7/1), một đợt không khí lạnh yếu tiếp tục tràn về khiến nhiệt độ giảm nhẹ.

Những ngày tới, chất lượng không khí tại Hà Nội có thể được cải thiện khi không khí lạnh tác động khiến các chất bụi bẩn được khuếch tán. Đồng thời, hiện tượng sương mù cũng chấm dứt ở miền Bắc.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều 3/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; sóng cao 1,5-2,5m, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m, biển động.

Đến chiều tối, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía tây của nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-4m, biển động.