Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, có nơi trên 200mm

Ngày 24/8, phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa mưa to đến rất to. Một số nơi hứng lượng mưa lớn trên 50mm như: Quan Hoa (Hà Nội) 85,8mm, Phú Lai (Hòa Bình) 81,6mm, Phúc Yên (Vĩnh Phúc) 72mm, Khoái Châu (Hưng Yên) 58,2mm, Hòa Mạc (Hà Nam) 57,8mm…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ tối 24/8 đến sáng 25/8, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn mưa vừa, mưa to và dông với lượng 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Từ trưa 25/8, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm.

Trong khi đó, mưa dông còn tiếp diễn ở Tây Bắc Bộ đến đêm 25/8. Lượng mưa trong 24 giờ tới ở khu vực này lên tới 40-100mm, có nơi mưa rất lớn trên 200mm.

Người dân tiếp tục đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở tại vùng núi. Mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn cũng gây nguy cơ ngập lụt đô thị, vùng trũng thấp.

Ngoài ra, tối 24/8, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong khi đó, ngày 25-26/8, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến mực nước ở các sông, suối tại Cao Bằng dâng cao, nhiều khu vực dân cư ngập lụt ngày 24/8 (Ảnh: Cao Bằng Hóng).

Dự báo thời tiết ngày 25/8 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa vừa, mưa to và dông. Ngày có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.