Miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung giảm mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 16/11 đến sáng 17/11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp diễn mưa lớn với lượng phổ biến 70-120mm, có nơi trên 200mm.

Riêng khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận, lượng mưa được dự báo 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ trưa và chiều ngày 17/11, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Lúc này, lũ trên các sông xuống dần, chỉ còn dao động ở báo động 1 và 2.

Ngoài ra, mưa dông tiếp tục xuất hiện ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế khiến nhiều nơi ngập lụt sâu trong các ngày 14-16/11 (Ảnh: Công an Huế).

Cũng trong hôm nay (17/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến miền Bắc duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-14 độ C, khu vực núi cao dưới 10 độ C.

Ban ngày, nền nhiệt tăng nhẹ so với một ngày trước khi chạm ngưỡng 23-25 độ C. Trời lạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9. Sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng cao 3-6m, biển động mạnh; Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 3-5m.

Dự báo thời tiết ngày 17/11 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam đêm và sáng mưa vừa, mưa to, sau mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 16-19 độ C, phía nam 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm và sáng mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

- Tây Nguyên: Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.