Chiều 19/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, sau nhiều ngày thời tiết ấm áp, cuối tháng 3 và sang tháng 4, không khí lạnh có xu hướng hoạt động trở lại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, khoảng đêm 22 và ngày 23/3, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ đón bộ phận không khí lạnh tràn xuống. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao khoảng 5.000 m, từ chiều ngày 22/3 đến 25/3, các tỉnh miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác, riêng đêm 22/3 và ngày 23/3, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Miền Bắc sắp đón gió mùa Đông Bắc, mưa giông diện rộng. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong đó, mưa to nhất sẽ tập trung ở khu vực Tây Bắc, đặc biệt là Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Khu vực đồng bằng có mưa rải rác nhưng ít khả năng xảy ra mưa to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong hai ngày 23-24/3 mưa rào rải rác và có nơi có giông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Ông Hưởng khuyến cáo, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ đang trong thời gian chuyển mùa cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, dự báo từ ngày 23/3, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 17-19 độ C, vùng núi 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Dự báo sau đó, miền Bắc có thể liên tiếp đón các đợt không khí lạnh vào ngày 26/3 và 31/3.

Trước khi đón không khí lạnh mạnh, từ nay đến 22/3, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, lệch Đông nên duy trì hình thái thời tiết phổ biến là ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến 27/3, duy trì thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Riêng các ngày 18/3, ngày 21/3 và ngày 23/3, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Chỉ số tia UV cực đại trong những ngày tới ở mức gây hại cao đến rất cao đến sức khỏe con người.