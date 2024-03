Miền Bắc rét tăng cường, ĐBSCL vào cao điểm xâm nhập mặn

Ngày 10/3, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn tiếp tục gia tăng ở miền Bắc do không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông. Các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du ghi nhận mức nhiệt giảm nhẹ, chỉ dao động trong ngưỡng 16-21 độ C cả ngày và đêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng núi Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào, có nơi có dông. Một số nơi núi cao có nhiệt độ thấp nhất dưới 12 độ C. Độ ẩm trong không khí tại Bắc Bộ vẫn ở ngưỡng cao trên 80%.

Trong khi đó, nắng nóng mở rộng trên khắp Đông Nam Bộ. Khu vực ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên đến 35-37 độ C và giảm xuống mức thấp nhất 20-23 độ C về đêm.

Đáng lưu ý, từ ngày 10/3, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bước vào cao điểm của đợt xâm nhập mặn dự kiến kéo dài đến ngày 15/3.

Hiện tượng này có thể tác động đến nguồn nước ngọt, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt tại các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng.

Nắng nóng kéo dài suốt nhiều ngày qua khiến một số địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn (Ảnh: Nguyễn Hành).

Trong công điện ban hành hôm 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để triển khai ngay các biện pháp cần thiết phù hợp với tình hình cụ thể, nhằm bảo đảm nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Mục tiêu là kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nước sinh hoạt không bảo đảm chất lượng.

Dự báo thời tiết ngày 10/3 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 19-21 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào rải rác, có nơi có dông, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên có nơi trên 23 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi mưa rào và dông về đêm. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa nhỏ rải rác, sương mù về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 17-20 độ C, phía nam có nơi trên 20 độ C; cao nhất phía bắc 20-23 độ C, phía nam 22-25 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C, phía nam 22-25 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Nam Bộ: Đêm không mưa; ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông 35-37 độ C.