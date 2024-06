Miền Bắc nóng gay gắt 39 độ C suốt tuần tới

Ngày 16/6, khắp các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình xuất hiện nắng nóng khi nhiệt độ nhiều nơi trên 37 độ C, tập trung ở Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình. Một số địa phương miền Trung thậm chí ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C như TP Vinh (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh)...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 17/6 và ngày 18/6, nắng nóng gia tăng nhanh về cường độ ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Bình Định đến Bình Thuận. Mức nhiệt cao nhất trong những ngày tới ở các khu vực này dao động 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cùng lúc, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trong khi đó, đêm 16 và sáng 17/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng phổ biến 15-30mm. Một số nơi mưa lớn trên 70mm.

Dự báo nhiệt độ cao nhất tại một số địa phương trong 5 ngày tới (Biểu đồ: Mẫn Nhi).

Trang Accuweather dự báo Hà Nội ghi nhận mức nhiệt gia tăng nhanh trên 38 độ vào ngày 17/6 và duy trì tình trạng này trong suốt tuần tới. Cao điểm của đợt nắng nóng lần này rơi vào các ngày 17-21/6, mức nhiệt cảm nhận ngoài trời có thể lên tới 44 độ C.

Đặc điểm của đợt nắng nóng lần này là tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Những nơi khác ở vùng núi, trung du Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng ghi nhận nắng nóng nhưng không quá gay gắt, nhiều địa phương còn có nền nhiệt thấp dưới 34 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Người dân ở các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ trải qua đợt nắng nóng cao điểm trong các ngày 16-21/6 (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Dự báo thời tiết ngày 17/6 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Chiều tối và đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 36-38 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng mưa rào và dông vài nơi, cục bộ mưa to. Sau trời nắng, riêng Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng Hòa Bình 37-38 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Vùng núi và trung du đêm và sáng mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to; sau trời nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực đồng bằng có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 33-36 độ C, đồng bằng 36-38 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C; cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.