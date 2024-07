Miền Bắc nắng nóng suốt tuần tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 8/7, nắng nóng tiếp diễn ở nhiều nơi tại miền Bắc, tập trung ở khu vực đồng bằng và Hòa Bình.

Trong đợt nắng nóng này, mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 33-35 độ C. Từ ngày 9/7, nắng nóng gia tăng về cường độ ở những khu vực trên, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt trên 36 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng duy trì ở miền Bắc đến hết ngày 13/7, sau đó khu vực nhiều khả năng bước vào đợt mưa dông mới trên diện rộng vào cuối tuần.

Tại Trung Bộ, tình hình nắng nóng cũng chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Khu vực ghi nhận kiểu thời tiết oi bức suốt tuần tới, nhiều nơi hứng chịu nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Trong khi đó, thời tiết chủ đạo của Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới là mưa dông, tập trung về chiều và tối. Người dân đề phòng mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Dự báo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất tại Hà Nội trong 10 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 8/7 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa dông vài nơi, Hà Giang và Tuyên Quang có nơi mưa to đến rất to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 34-37 độ C, phía nam 32-35 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.