Miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh cuối mùa

Khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội trong một ngày se lạnh (Ảnh: Tố Linh).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/4.

Ngày 22-23/4, nhiều nơi tiếp tục có nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nắng nóng trong ngày kéo dài từ 10h đến 18h, cao điểm vào khung giờ từ 13h đến 16h.

Từ ngày 24/4, nắng nóng dịu dần. Sau đó, nhiều khả năng, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa, giảm nhiệt.

Đông Bắc Bộ có thể tăng nhiệt trong ngày 22/4 với mức cao nhất 35 - 36 độ C. Nắng nóng ở khu vực này xảy ra cục bộ, chỉ kéo dài từ 12 đến 15h hàng ngày.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến hết tháng 4, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ ít khả năng xuất hiện nắng nóng, hầu như không có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt.

Dù vậy, chuyên gia cho rằng, nắng nóng sẽ gia tăng trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vào tháng 5. Từ tháng 6 trở đi, khi ENSO dần chuyển sang pha nóng (El Nino), miền Bắc nhiều khả năng sẽ trải qua mùa hè khắc nghiệt với nhiều ngày nóng gay gắt hơn so với năm 2022.

Dự báo ngày và đêm 22/4:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào, dông vài nơi, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 35 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.