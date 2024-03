Metro Nhổn - Ga Hà Nội đến giai đoạn đánh giá an toàn trước vận hành

Ngày 4/3, Cục Đường sắt Việt Nam cho hay, Cục này đã quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống của dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội hôm 1/3. Ông Dương Hồng Anh, Phó cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, được giao làm tổ trưởng.

Nhiệm vụ của Tổ thẩm định là chủ trì thực hiện thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống của tuyến Nhổn - Ga Hà Nội.

Công nhân bảo trì thiết bị của đoàn tàu metro Nhổn - Ga Hà Nội (Ảnh: Ngọc Tân).

Công tác này bao gồm thẩm định báo cáo đánh giá an toàn hệ thống của Tổ chức chứng nhận đối với các nội dung liên quan đến hệ thống thông tin - tín hiệu trên phương tiện và trên đường; hệ thống cung cấp điện sức kéo, cửa chắn ke ga (nếu có).

Tổ cũng trực tiếp đánh giá tích hợp hệ thống, đánh giá thử nghiệm vận hành, chạy thử hệ thống, đánh giá hệ thống quản lý an toàn vận hành; rủi ro phương án sơ tán hành khách trong trường hợp khẩn cấp, trên cầu cạn, trong đường hầm, nhà ga.

Kết quả thẩm định của Tổ sẽ được tổng hợp cùng với báo cáo thẩm định của Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đăng kiểm... từ đó tham mưu Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam xem xét cấp Giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống cho công trình.

Tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội chạy thử trên tuyến (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cũng phải qua bước đánh giá an toàn hệ thống trước khi được khai thác thương mại. Thời gian đánh giá an toàn hệ thống của đường sắt Cát Linh đã kéo dài nhiều năm trời do khác biệt quan điểm giữa Tư vấn đánh giá an toàn ACT (áp dụng tiêu chuẩn châu Âu) và Tổng thầu EPC (áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc).

Tại tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống đã được lựa chọn và đồng hành với dự án từ quá trình thi công xây dựng. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp giảm bất đồng và tiết kiệm thời gian đánh giá an toàn.