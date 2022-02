Mẹ tử vong trong tư thế treo cổ, con gái 7 tháng tuổi chết trong máy giặt

Sáng 6/2, lãnh đạo UBND phường Tân Tạo cho biết, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 2 mẹ con tử vong ở căn nhà trọ trong hẻm Lê Đình Cẩn. Nạn nhân là chị C. cùng con gái 7 tháng tuổi.

Trước đó, tối 5/2, người dân địa phương phát hiện chị C. tử vong trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan công an. Kiểm tra trong nhà, mọi người hốt hoảng phát hiện con gái chị C. tử vong trong máy giặt.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Theo lãnh đạo UBND phường Tân Tạo, chị C. có chồng và 2 con. Thời điểm người dân phát hiện vụ việc, người chồng và con lớn không có ở nhà.

"Người chồng đang mất bình tĩnh trước sự ra đi bất ngờ của vợ và con gái. Cơ quan công an đang tiếp cận, khai thác thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ việc", lãnh đạo UBND phường Tân Tạo thông tin.