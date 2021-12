Mẹ nữ sinh quỳ gối trong shop quần áo: "Tôi rất buồn và thương con gái"

Dân trí Kể từ khi vụ việc nữ sinh bị chủ shop quần áo hành hung, quay clip vì lấy trộm đồ, mẹ cô gái rất buồn và lo lắng cho sức khỏe, tinh thần của con.

Mấy ngày qua, kể từ khi biết tin vụ việc con gái là nữ sinh V.T.T.M. lấy trộm đồ, bị chủ shop thời trang hành hung, quay clip làm nhục, bà L.T.B. buồn bã, mất ăn mất ngủ vì lo cho sức khỏe và tinh thần của con gái.

Bà B. cho biết, sự việc của con gái khiến cuộc sống của mấy mẹ con bị đảo lộn. Bà cũng cảm thấy rất mệt mỏi vì lo lắng cho con. Mặc dù con gái đang điều trị ở bệnh viện nhưng ở nhà còn 3 con nhỏ nên bà phải vất vả chạy đi chạy lại lo cho các con. Theo bà B, mấy ngày qua, biết câu chuyện của con gái nên có nhiều bà con hàng xóm và các ngành chức năng đã đến gia đình động viên, thăm hỏi.

"Hôm qua, M. có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, hoảng loạn tâm lý nên tôi đã đưa con vào bệnh viện để theo dõi, điều trị. Gia đình tôi không có đất ruộng, phải mượn ruộng để làm. Tôi cũng làm đủ các công việc từ mò cua, bắt ốc đến phụ hồ để lo cho các con. Nhiều lúc khó khăn quá phải nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.

Con bị như thế, làm mẹ, tôi cũng đau lòng lắm. Tôi cũng biết hành động của con là sai. Sự việc đã xảy ra nhiều ngày nhưng con gái không nói. Đến hôm vừa rồi cháu mới nói ra, thì tôi đã cố gắng vay mượn được ít tiền, lên thành phố đưa cho họ, có khất là sẽ đưa đủ. Nhưng vì gia đình khó khăn, tôi chưa kịp lo đủ nốt thì họ đã đăng clip hành hung con tôi lên mạng", bà B. tâm sự.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ (Ảnh: CATH).

Ông Lê Quang Thành, Trưởng khu phố nơi nữ sinh T.M. sinh sống cho biết, gia đình mẹ con cháu M. có hoàn cảnh rất khó khăn. Cách đây 2 năm, bố cháu qua đời do tai nạn giao thông. Để nuôi M. và 3 em nhỏ thì bà B. ngoài làm ruộng phải đi phụ hồ.

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 4/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại shop quần áo Mai Hường, số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Công an đồng thời quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa) về tội làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng của Hường) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho giới trẻ

Tối ngày 4/12, trao đổi với PV Dân trí, bà Đặng Thị Hồng, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - Trường học, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, Tỉnh đoàn vừa phối hợp với đơn vị cơ sở và nhà trường nơi M. theo học tổ chức thăm hỏi, động viên nữ sinh.

Sự việc nữ sinh M. quỳ gối gào khóc thảm thiết tại shop thời trang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, bức xúc (Ảnh cắt từ clip).

Theo bà Hồng, sau khi điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của em M. đã tạm ổn định. Tuy nhiên, khi nhắc về vụ việc, em M. vẫn khóc, ảnh hưởng tâm lý.

"Sau khi nắm bắt vụ việc, chúng tôi đã đến hỏi thăm, động viên em cố gắng ổn định tâm lý để còn sớm đến trường. Nói về hành động của em M. thì đó là sai. Tuy nhiên, hy vọng đây sẽ là bài học kinh nghiệm không chỉ M. mà còn rất nhiều bạn thanh thiếu nhi. Đây là lứa tuổi rất nhạy cảm và dễ hành động bồng bột", bà Hồng cho biết.

Cũng theo bà Hồng, qua vụ việc của em M., thời gian tới Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đặc biệt là kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho thanh thiếu nhi.

"Ngoài việc cần nắm được những hành vi vi phạm pháp luật ở độ tuổi thanh thiếu nhi thì các em cần có kỹ năng sống, ứng xử. Ví dụ như trường hợp em M., khi biết việc làm của mình là sai, nếu em tham khảo, hỏi ý kiến người lớn, thầy cô thì có lẽ sự việc không bị đẩy đi đến mức như vậy. Lứa tuổi như M. các em đang tập làm người lớn, suy nghĩ và hành động thường hay bộc phát, chưa tính được hậu quả", bà Hồng phân tích

Theo bà Hồng, đây không phải là trách nhiệm riêng của ai, mà hơn bao giờ hết, đó là trách nhiệm chung của các tổ chức xã hội, nhà trường và gia đình. Vì vậy, cần phải có sự chung tay để các em có được tâm lý và nếp sống lành mạnh nhất có thể.

Khôi Nguyên