Mẹ cảnh sát hy sinh: "Chúng tôi không kêu gọi tiền phúng viếng trên mạng"

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ số tài khoản của thân nhân gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke 231 Quan Hoa. Các bài đăng này đều công khai kêu gọi các tập thể, cá nhân có nguyện vọng muốn phúng viếng, ủng hộ gia đình 3 chiến sĩ theo số tài khoản của từng thân nhân người đã mất.

Chiều 3/8, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh phủ nhận những thông tin liên quan tới gia đình bà đăng trên mạng xã hội.

"Cách đây vài hôm, phía Công an quận Cầu Giấy có yêu cầu gia đình cung cấp số tài khoản cho họ, bởi có một số cá nhân có tới cơ quan công an rồi mong muốn được ủng hộ cho gia đình", bà Hạnh nói và cho biết lý do là phía công an muốn tấm lòng của mọi người ủng hộ trực tiếp cho gia đình chứ không qua trung gian là họ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - mẹ Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (Ảnh: Trần Thanh).

Theo bà Hạnh, nội bộ ngành công an cũng đề nghị không lan truyền thông tin này, vì thế gia đình bà cũng không cung cấp cho bất cứ ai số tài khoản, kể cả bạn bè.

"Chúng tôi cũng không bao giờ kêu gọi ủng hộ tiền phúng trên mạng xã hội", bà Hạnh nói thêm.

Chiều 3/8, chị Tống Hoàng Yến - chị ruột của chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc - đã có những chia sẻ trên trang cá nhân về việc của gia đình.

"Thay mặt gia đình em xin nói lời cảm ơn với những người đã chia buồn và gửi nén hương tới mẹ em. Ngoài ra, gia đình em không có bất cứ một số tài khoản nào khác để nhận ủng hộ cả. Để tránh trường hợp nén hương không được đến đúng nơi, lời chia sẻ không được đến đúng chỗ.

Cả 3 cán bộ, chiến sĩ sẽ được làm lễ truy điệu cùng lúc. Mọi người ở gần có thể qua thắp cho 3 chiến sĩ nén hương để tưởng nhớ ạ. Mong mọi người chia sẻ hộ em thông tin này, để tránh trường hợp lợi dụng lòng tốt của mọi người" - chị Yến bày tỏ.

Cáo phó từ phía gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc cung cấp.

Chị Yến cũng đăng kèm ảnh chụp thông tin về lễ viếng Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc diễn ra vào lúc 13h ngày 5/8 tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 16h30 cùng ngày.